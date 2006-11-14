تحول اساسی در توسعه زیر ساخت های گردشگری شاهد خواهیم بود

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص توسعه زیرساخت های گردشگری کشور افزود: در سال جاری برنامه ریزی و اقدامات بسیار زیادی درجهت توسعه زیر ساخت ها ، ساخت مراکز اقامتی ، هتل ، مجتمع های پذیرایی بین راهی و... صورت گرفته است و تا پایان سال 45 هتل جدید احداث می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین به منظور حمایت از بخش خصوصی و تشویق این افراد برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف و زیر ساخت های گردشگری سازمان مابه التفاوت تسهیلات بانکی آنها را در طرح های جدید پرداخت می کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: همچنین حدود 800 میلیارد تومان نیز طی سال جاری تسهیلات به بخش خصوصی برای توسعه زیر ساخت های کشور اختصاص یافته که بخشی تخصیص یافته و بخش دیگری نیز تا پایان سال پرداخت می شود.

ملک زاده گفت: در حال حاضر بیش از یک هزار طرح گردشگری در زمینه های احداث هتل ، هتل آپارتمان ، مهمانسرا و مهمانپذیر ، مجتمع بین راهی ، خدمات مسافرتی و... وجود دارد که برای احداث این مراکز تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و امیدواریم تا پایان سال 86 ، این مراکز آماده بهره برداری شود.