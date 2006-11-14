کره جنوبی وارد تهران شد/ شاگردان وربیک امروز در آزادی تمرین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا را عصر فردا در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم کشورمان برگزار می کند. به همین منظور کاروان تیم کره جنوبی ساعت 10:10 امروز با تاخیری 35 دقیقه ای وارد تهران شد و در هتل لاله استقرار یافت .

ملی پوشان فوتبال کره جنوبی ساعت 16:30 امروز در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی تنها جلسه تمرینی خود را در زمان اقامت در تهران برگزار می کنند. پس از پایان تمرین تیم ملی فوتبال کره جنوبی بازیکنان ملی پوش فوتبال کشورمان در همین محل تمرین خواهند کرد.

دو تیم ایران و کره جنوبی صعود شان به مرحله نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا حتمی شده است با این حال ساعت 30/15 دقیقه فردا در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند.