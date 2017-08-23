به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور فرماندار خرم آباد و اعضای شورای شهر خرم آباد در سالن جلسات فرمانداری خرم آباد، هیئت رئیسه سنی شورای شهر خرم آباد انتخاب شدند.

«ولی الله رستمی نژاد» به عنوان رئیس سنی شورای شهر، «اسماعیل رضایی» نایب رئیس و «سجاد بابایی» به عنوان منشی شورای اسلامی شهر خرم آباد انتخاب شدند.

اعضای شورای شهر خرم آباد در جلسه امروز تصمیم گرفتند که روز شنبه ساعت ۹ صبح در جلسه ای در دفتر مرکزی شورای شهر، در خصوص انتخاب اعضای اصلی هیئت رئیسه و شهردار خرم آباد تصمیم گیری کنند.

بر اساس این گزارش، بر اساس قانون ابتدا هیئت رئیسه سنی شورا انتخاب شده و سپس در نخستین جلسه رسمی شورای شهر، اعضای اصلی هیئت رئیسه انتخاب می شوند.