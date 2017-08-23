مراسم تحلیف اعضای شوراهای شهر و روستای شهرستان انزلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر چهارشنبه با حضور میرشمس مومنی زاده فرماندار، حجت الاسلام سیدعبدالجواد شمس الدین امام جمعه و جمعی از مسئولان مراسم تحلیف اعضای جدید شوراهای شهر و روستای شهرستان انزلی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه انزلی در این جلسه ضمن تبریک آغاز ماه ذی الحجه و سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س)، اظهار کرد: انتخاب اعضای جدید شوراهای شهر و روستا در این شهرستان از سوی مردم فرصتی مناسب برای خدمات رسانی برای این اعضا است.

حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین با بیان اینکه از امروز مسئولیت بسیار خطیری برعهده تک تک این اعضا گذاشته می شود، افزود: تقوای الهی یکی از مهم ترین اصولی است که باید از سوی افرادی که در جامعه و نظام مقدس اسلامی مسئولیت دارند رعایت شود.

وی با بیان اینکه زمانی که فردی مسئولیتی را می پذیرد باید تمام تلاش خود را در این زمینه بکار ببرد، گفت: باید خدمات ارائه شده به گونه ای باشد که در راستای خدمت به جامعه و نظام مقدس اسلامی حرکت کرده و سبب رشد و توسعه شود.

امام جمعه انزلی با اشاره به توانمندی بالای فرماندار شهرستان، خاطرنشان کرد: مسئولان بخش های مختلف انزلی باید با تعامل و همکاری مناسب بتوانند از این توانمندی در راستای توسعه شهرستان بهره گیری کنند.

شوراهای شهر و روستا نماد مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی

فرماندار انزلی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به آغاز رسمی فعالیت اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا بهترین نماد مردم سالاری دینی و مشارکت عموم مردم در اداره کشور تلقی می شود.

میرشمس مومنی زاده با بیان اینکه بخش عمده ای از مسئولیت ها در نظام مقدس اسلامی دارای ساختار انتخابی است، افزود: این بدان معنا بوده که مسئولان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.

وی رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستاها از جمله این موارد عنوان کرد و گفت: این موارد از امتیازات بسیار مهم و ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که در همه ارکان نظام و اداره عمومی کشور نقش مردم غیرقابل انکار است.

فرماندار انزلی با تأکید برضرورت رعایت عدل، انصاف و اخلاق حرفه ای در مدت زمان فعالیت شوراها، خاطرنشان کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان انزلی باید رویکرد و نگاه توسعه گرا داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه باید از هرگونه ایجاد روزمرگی در فعالیت های شوراها جلوگیری شود، یادآورشد: باید بتوانیم در راستای ایجاد تحول، توسعه و تغییر در زیرساخت های شهرستان انزلی گام برداریم.

در پایان این مراسم تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان انزلی سوگند یاد کردند.