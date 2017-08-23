به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز طی یادداشتی عنوان نمود :
مسجد کارکردش عبادی و نتیجهگیریاش سیاسی است، لذا به مناسبت روز جهانی مساجد که برگرفته از خشم و نفرت مسلمانان نسبت به صهیونیزم جهانی است در این روز عبرتهایی به شرح ذیل است:
۱- صهیونیستها قبل از اینکه دشمن مردم باشند، دشمن خداوند و دین و مذهب الهیاند .
۲- صهیونیستها خواستند با آتش زدن مسجد نورخدا را خاموش کند «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ؛ آنها میخواهند نور خدا را با دهانهاشان فوت کنند» ولی غافل از اینکه کلیه مساجد دنیا در این روز بسیج و متحد شدند بر ضد آنان و نور خدا روشن تر شد «وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ؛ خداوند نورش را کامل میکند».
۳-راه ترساندن و تهدید صهیونیزم جهانی تکریم و احیا و آبادانی مساجد است، زیرا وجود مساجد، بزرگترین احساس خطر برای شیاطین و صهیونیزم و در رأس آنان آمریکاست.
۴-هرچه مساجد تکریم و آباد شوند، خشم و غضب دشمنان اسلام بیشتر میشود و این خود یک عمل صالح و پاداش الهی را دارد «یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ؛ هیچ قدمی در جایی که کفار را خشمگین کند نگذارند و هیچ دستبردی به دشمنان نرسانند جز آنکه در مقابل هر یک از این رنج و آلام عمل صالحی در نامه اعمالشان نوشته شود.» (توبه۱۲۰).
با عنایت به این نتایج مهم، میتوانیم بگوییم که هدف از فعالیت و حضور مردم در مساجد ارتباط با خداوند و تقویت روحیه عبادت و بندگی است تا از این طریق نصرت و نیروی خداوندی در آنان جاری شود و با قدرت بینهایت خداوند آماده برای مبارزه با مستکبران و طاغوت و شیاطین شود «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ؛ که خدا را بپرستند و از طاغوت دوری کنند» و «وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ؛ کسانی که همراه او (پیامبر(ص)) هستند، نسبت به کفار سخت رفتار میکنند»
در واقع مسجدی میتواند طراز اسلامی باشد که برنامههای متعدد و متنوع عبادی مردم را کفرستیز و صهیونیزمستیز تربیت کند و در هر سال در این روز مبارک روحیه مرگ بر اسرائیل و آمریکا در مردم چند پله رشد کند وگرنه مسجدی که کارکردهای عبادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، آموزشی داشته باشد، ولی مرگ بر آمریکا و اسرائیل نمازگران این مسجد محکمتر و قویتر نشود، طراز اسلامی نیست.
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