لزوم بازنگری در تعریف کارکرد مساجد/ مساجد هسته مقاومت اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید کرمی معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد در برنامه رصد شبکه قرآن و معارف سیما با اشاره به اینکه روز جهانی مساجد سالروز به آتش کشیدن مسجدالاقصی است گفت: ما در مرکز رسیدگی به امور مساجد در دو جبهه برای آبادی مساجد به عنوان خانه خدا تلاش کنیم.

وی به ایجاد فضای شاد در مساجد اشاره کرد وافزود: اگر ما همه افراد را به بازگشت به مساجد دعوت می کنیم به خاطر این است که بستر را برای حضور با نشاط مردم فراهم سازیم چرا که معتقدیم مسجد باید برای آرامش و نشاط در پی عبادت برنامه هایی جامع داشته باشد.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه باید مساجد در برخورداری از کادر کارآمد و فضای مناسب تجهیز شوند ادامه داد: بر همین اساس زمینه ارتقای سطح کارامدی مساجد را باید افزایش دهیم و با استفاده از ابزار رسانه و ارتباط با فضای علم, هنر, فرهنگ و دانشگاه در راستای فرهنگسازی قدم برداریم.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به لزوم بازتعریف کارکرد مساجد خاطر نشان کرد: برای این منظور تلاش کردیم با استفاده از فضای هنری کارکردهای مساجد را نشان دهیم و امیدواریم با برنامه ریزی بهتر و توجه بیشتر به مساجد شاهد رونق آنها باشیم.

وی با بیان اینکه مساجد اگر جذاب و اثرگذار باشند نیازی به تبلیغ نخواهیم داشت تصریح کرد: مهمترین سنگر ما در کارزار فرهنگی, مسجد است که البته ما هم اکنون با آرمان واقعی فاصله داریم به همین دلیل باید با ایجاد جذابیت برای نسل جدید رضایتمندی آنها را فراهم سازیم.

حجت الاسلام کرمی با اشاره به اینکه ارتباط ما با مساجد اداری نیست بلکه مساجد نهادی مستقل هستند خاطر نشان کرد: در دیداری با مقام معظم رهبری, معظم له به سه موضوع تاکید کردند; برگزراری هر سه وعده نماز جماعت در مساجد, باز بودن مساجد در ساعات غیر از برپایی نماز و اذان و تعطیل نبودن مساجد و همچنین برگزاری برنامه های پویا و اثرگذار برای جوانان. که ما برای هر کدام از این موضوعات برنامه هایی را تبیین کرده ایم.

وی با بیان اینکه بسیاری از مساجد در برگزاری نماز صبح به صورت جماعت مشکلاتی دارند افزود: ما در برنامه ۵ ساله در نظر داریم در فاز اول نماز جماعت صبح در مساجد مرکز شهر تهران و خیابان های اصلی و اماکن شلوغ و همچنین ورودی و خروجی شهر که محل تردد مسافران است اقامه شود و پس از آن در فاز دوم این مهم در سایر مساجد نیز اجرایی شود.



حجت الاسلام کرمی با اشاره به اینکه اگر میخواهیم نظام اثرگذاری داشته باشیم باید نسل جدید را جذب مسجد کنیم گفت: مساجد هسته مقاومت هستند بر همین اساس ما باید خود را به سلاح فرهنگ و هنر دینی در مساجد مجهز کنیم.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه نیروی انسانی باید توانمندی های خود را درک کند افزود: مردم باید به این باور برسند که برای رسیدن به جایگاه مطلوب باید همه پای کار باشند. همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند اگر تهدیدات امروز را مسئولان درک میکردند قطعا از ساعت خوابشان میزدند امیدواریم هر کس در هرجایی به تعبیر معظم له آتش به اختیار فعالیت کرده و از هیچ کوششی دریغ نکند.