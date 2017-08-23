مقدمه:

مسجد «پایگاه انواع فعالیتهای اجتماعی» است و در تقویت فکری و ترغیب مردم به فعالیتهای گوناگون اجتماعی نقش اساسی دارد. «مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)»

از مهمترین تأکیدات دین مبین اسلام، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) رسیدگی به محرومان جامعه و بویژه مشارکت در فراهم نمودن شرایط ازدواج جوانان کم بضاعت می‌باشد.

در صدر اسلام این دستگیری‌ها و فعالیت‌های خیرخواهانه در بستر مسجد صورت می‌گرفته است و بر همین اساس فعالیت‌های خیرخواهانه به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای مسجد به شمار می‌رود.

پیرو تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه محترم جماعات استان تهران در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ مبنی بر لزوم توجه کارگزاران مساجد به کارکردهای اجتماعی خانه های خدا، و با هماهنگی و همکاری صورت گرفته بین مرکز رسیدگی به امور مساجد و کمیته امداد امام خمینی(رحمه الله)، طرحی تحت عنوان «هر مسجد حداقل یک جهیزیه» تهیه و آماده اجرا می‌باشد.

هدف:

هدف از این طرح الگوسازی شایسته برای خیرین و جهت دهی به کمک‌های مردمی و تسهیل امر ازدواج جوانان و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج آسان و ایجاد پیوند و رابطه‌ی مستحکم بین جوانان و مسجد و بازخوانی نقش مهم و تأثیرگذار مسجد در ارائه خدمات اجتماعی است.

اولویت:

اولویت اصلی طرح ارائه خدمت به نیازمندان ساکن در محدوده‌ی مسجد (البته با حفظ حرمت ایشان) با استفاده از پول‌های طیب و طاهر مردم است که این امر با محوریت مساجد انجام خواهد شد و ائمه محترم جماعات به عنوان مجریان طرح در هر مسجد می باشند.

در معرفی نیازمندان اولویت با مددجویان تحت پوشش کمیته امداد می باشد (در صورتیکه نیازمند معرفی شده تحت پوشش کمیته امداد نباشد پس از انجام تحقیقات و محرز شدن نیازمندی از این خدمات بهره می برند)

لازم به ذکر است تحقیقات توسط کمیته امداد و با رعایت حفظ حرمت نیازمندان به صورت کاملا نامحسوس صورت می پذیرد.

شیوه‌ اجراء:

۱- دعوت از نمازگزاران، خیرین و اهل محل با انجام تبلیغات، ارتباط چهره به چهره، سخنرانی و... جهت مشارکت در اجرای این طرح و استفاده از تمام ظرفیت‌های مسجد برای تأمین حداقل یک جهیزیه

۲- جمع آوری کمک های نقدی مردم توسط کارگزاران مسجد و واریز به شماره حساب اعلام شده

۳- شناسایی نیازمندان واقعی جهت دریافت جهیزیه با کمک هیأت امنا و افراد مورد وثوق محل و معرفی نیازمندان به نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد

۴- خریداری جهیزیه توسط کمیته امداد امام خمینی و توزیع آن در سطح مساجد (جهیزیه از شرکت‌های ایرانی تولید کننده لوازم خانگی که بیشترین تسهیلات را برای این کار خیر در نظر بگیرند تهیه می شود)

ائمه محترم جماعت می‌توانند به منظور برای اجرای بهتر طرح یک جلسه شورای فرهنگی تشکیل داده و از این ظرفیت در مسجد استفاده نمایند.

این طرح در سطح مساجد استان تهران برگزار و در صورت دریافت بازتاب مثبت و رفع نواقص کار، شرایط فراگیر شدن آن در سطح کشور فراهم می‌گردد.

زمان بندی:

آغاز طرح روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه (همزمان با روز جهانی مسجد)

آخرین مهلت واریز وجه و تحویل فیش های واریزی تا روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه

آخرین مهلت تهیه جهیزیه توسط کمیته امداد تا روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه

تحویل جهیزیه روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه (همزمان با میلاد پیامبر اکرم(صل الله علیه) و امام جعفر صادق(علیه السلام))

تذکر:

۱- ارزش ریالی جهیزیه تهیه شده حدود ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که به دلیل خرید کلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده، مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم مسجد، ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم کمیته امداد و مابقی آن با کمک خیرین و شرکت های داخلی تأمین گردیده و در برابر هر فیش واریزی مسجد به مبلغ ۳ میلیون تومان، جهیزیه ای به ارزش ۷,۵ میلیون تومان، شامل اقلام ضروری زندگی اهدا میگردد.

۲- لازم است مبالغ جمع آوری شده در قالب فیش های ۳ میلیون تومانی به شماره حساب ۱۴۸۲۱۳۳۶/۵۱ بانک ملت به نام حساب امانی سایر - کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران واریز و اصل فیش به همراه مشخصات فرد نیازمند به ناحیه مربوطه مرکز رسیدگی به امور مساجد تحویل گردد.

۳- تهیه و تحویل جهیزیه با هماهنگی امام محترم جماعت مسجد، به صورت متمرکز و هماهنگ در زمانی مشخص انجام می شود.

کانال های ارتباطی:

(جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق زیر با دبیرخانه طرح در معاونت فرهنگی- اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد ارتباط برقرار نمائید)

۱- تماس با شماره همراه ۰۹۰۲۷۰۴۰۷۲۹ یا شماره تلفن ۰۲۱۶۶۳۴۶۹۴۴ داخلی ۲۳۰

۲- عضویت در کانال تلگرامی مسجد جهیزیه به نشانی @masjedjahizieh

۳- مراجعه به پایگاه تخصصی مسجد به نشانی