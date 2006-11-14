به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران در مصوبه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف ساخت میزان مطالبات معوق بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات مربوط به برخی طرح های مسکن اعم از اصل ، سود و هزینه های مرتبط و همچنین تفاوت سود و کارمزد تسهیلات تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را در قانون بودجه سالانه پس از اعلام بانک مرکزی پیش بینی و پرداخت کند.

این تصمیم که بر اساس پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده ، جایگزین تصویب نامه شماره 24879/ت33477 هـ مورخ 2/5/1384 دولت گردیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.