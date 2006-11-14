تصمیم گیری شورای حکام جهت کمک فنی آژانس به ایمنی راکتور آب سنگین اراک

این دیپلمات در گفتگو با خبرنگار مهر، همچنین در خصوص درخواست ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای همکاری های فنی آژانس در ایمنی نیروگاه آب سنگین اراک توضیح داد : این موضوع در قالب درخواست های معمول همکاری های فنی ایران و آژانس و همراه با درخواست های سایر کشور ها در زمینه همکاری در فعالیت های هسته ای حدود یک سال پیش به دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شده است .



وی افزود: پیشنهادات همکاری هر دو سال یکبار از سوی کشورها به آژانس داده می شود و آژانس نیز بعد از یک سال ارزیابی فنی پیشنهادات را در قالب پروژه های فنی تعریف و برای تصویب به شورای حکام ارائه می کند .



این دیپلمات آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: پیشنهاد دریافت خدمات کارشناسی آژانس در زمینه ایمنی راکتور آب سنگین اراک با توجه به منطقه ای وجهانی بودن اهمیت آن همراه با تعدادی دیگر از پیشنهادات همکاری از سوی ایران و بسیاری از کشور های دیگر در نشست آتی شورای حکام در 23 و 24 نوامبر به رای گذاشته خواهد شد.



به گفته این دیپلمات هنوز اخباری از گزارش آتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ایران که قرار است، در ده روز آینده در اختیار اعضای شورای حکام قرار گیرد منتشر نشده است .

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