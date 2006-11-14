چهارمین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این جشنواره در دو بخش دو مرحله ای و تک مرحله ای ویژه استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.

در بخش دو مرحله ای جشنواره مباحث حفظ ، مفاهیم و کتابخوانی و در بخش تک مرحله ای مباحث ادبی، هنری، پژوهش و کتاب به مسابقه گذاشته می شود.

جشنواره یاد شده 12 دی ماه به طور همزمان در دانشگاه های آزاد سراسر کشور برگزار و پیش بینی می شود بیش از 50 هزار دانشجو، استاد دانشگاه و کارمند در آن شرکت کنند.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا روز 30 آذرماه به دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری مستقر در دانشگاه های آزاد سراسر کشور مراجعه کنند.