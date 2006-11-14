  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۰۸

چهارمین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه برگزار می شود

چهارمین جشنواره دو سالانه نهج البلاغه با هدف ترویج فرهنگ علوی و گسترش شناخت دانشجویان نسبت به نهج البلاغه دی ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این جشنواره در دو بخش دو مرحله ای و تک مرحله ای ویژه استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار می شود.

در بخش دو مرحله ای جشنواره مباحث حفظ ، مفاهیم و کتابخوانی و در بخش تک مرحله ای مباحث ادبی، هنری، پژوهش و کتاب به مسابقه گذاشته می شود.

جشنواره یاد شده 12 دی ماه به طور همزمان در دانشگاه های آزاد سراسر کشور برگزار و پیش بینی می شود بیش از 50 هزار دانشجو، استاد دانشگاه و کارمند در آن شرکت کنند.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا روز 30 آذرماه به دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری مستقر در دانشگاه های آزاد سراسر کشور مراجعه کنند.

کد مطلب 406788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها