حکم پرونده رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گلستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری گلستان، حجت الاسلام سید مصطفی حقی از صدور حکم پرونده رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت گلستان خبر داد و اظهار کرد: حکم حبس قطعی و پرونده در مرحله اجرا است.

پیش از این هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رای بدوی و تجدید نظر برای یکی از مسئولان اتاق بازرگانی گرگان صادر شده و متهم درخواست ماده ۴۷۷ را ارائه کرده است.

اتهام فرار مالیاتی و ارائه اسناد جعلی

هاشمیان به اتهامات وارده به این مسئول اتاق بازرگانی گرگان هم اشاره و تصریح کرد: اتهام این فرد ارائه اسناد جعلی و فرار مالیاتی است و در دادگاه بدوی و تجدید نظر هفت سال حبس برای وی صادر شده است.

همچنین جمع کثیری از اعضای اتاق بازرگانی استان هم طی نامه ای به شافعی، ریاست اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از وضعیت مدیریت اتاق گرگان، خواستار برخورد با این مساله و در نظر گرفتن تدابیر لازم برای بهبود شرایط اتاق گرگان شدند.