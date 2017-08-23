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۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در غرب استان تهران

دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در غرب استان تهران

قدس- فرمانده انتظامی غرب استان از دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در شهرستان قدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فردی که در سال های اخیر با کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان شهر قدسی و فروش مال غیر تحت تعقیب بود پس از ماه ها کار اطلاعاتی توسط پلیس امنیت عمومی این شهرستان در مخفیگاهش دستگیر شد.

خانچرلی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجویی فنی و پلیسی به بزه انتسابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وب اظهار داشت: با توجه به اینکه متهم از کلاهبرداران قدیمی شهرستان می باشد چنانچه از افرادی با روش فروش مال غیر مورد کلاهبرداری واقع شده اند جهت تشکیل پرونده به پلیس مراجعه و مستندات خود را در اختیار پلیس آگاهی قرار دهند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خطاب به شهروندان بیان داشت: شهروندان حتما معاملات خود را در صنوف معتبر انجام داده و پس از اطمینان کامل و استعلام از مراجع قانونی نسبت به خرید املاک اقدام و هر گونه موارد مشکوک از جمله ساخت و ساز غیر قانونی و یا کلاهبرداری را سریعا به مراجع مربوطه اطلاع دهند.

کد مطلب 4067924

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