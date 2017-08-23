دستگیری کلاهبردار ۱۰ میلیارد ریالی در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی بعد از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فردی که در سال های اخیر با کلاهبرداری از تعدادی از شهروندان شهر قدسی و فروش مال غیر تحت تعقیب بود پس از ماه ها کار اطلاعاتی توسط پلیس امنیت عمومی این شهرستان در مخفیگاهش دستگیر شد.

خانچرلی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجویی فنی و پلیسی به بزه انتسابی اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وب اظهار داشت: با توجه به اینکه متهم از کلاهبرداران قدیمی شهرستان می باشد چنانچه از افرادی با روش فروش مال غیر مورد کلاهبرداری واقع شده اند جهت تشکیل پرونده به پلیس مراجعه و مستندات خود را در اختیار پلیس آگاهی قرار دهند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خطاب به شهروندان بیان داشت: شهروندان حتما معاملات خود را در صنوف معتبر انجام داده و پس از اطمینان کامل و استعلام از مراجع قانونی نسبت به خرید املاک اقدام و هر گونه موارد مشکوک از جمله ساخت و ساز غیر قانونی و یا کلاهبرداری را سریعا به مراجع مربوطه اطلاع دهند.