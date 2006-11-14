مسئول پروژه شاهنامه فردوسی در دانشگاه کمبریج به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر ، پروفسور چالزملویل - استاد دانشگاه کمبریج و رئیس گروه ایرانشناسی این دانشگاه برای افتتاح همایش آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی به ایران سفر کرده و این همایش با سخنان وی در روز پنج شنبه 25 آبان 1385 آغاز می شود .

چالزملویل بیش از 30 سال در زمینه مطالعات ایرانشناسی و تربیت دانشجویان دررشته های زبان و ادبیات فارسی ، تاریخ ادبیات ، تاریخ و هنر ایران فعالیت داشته است .

وی در سال 2006 به عنوان رئیس اتحادیه نسخ خطی اسلامی - که ایران نیز یکی از اعضای آن است - انتخاب شد . از وی تاکنون چندین عنوان کتاب در زمینه مطالعات ایرانی منتشر شده است . از دیگر فعالیت های چالز ملویل ریاست پروژه شاهنامه فردوسی در مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه دانشگاه کمبریج است . در ای پروژه که چند سال قبل آغاز شده است نسخه های خطی شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار می گیرد و از همه این آثار ، نسخه های دیجیتالی تهیه می شود .