در گذشته دموکراتها به صورت نرم افزاری وارد و سخت افزارانه خارج شدند / دو حزب در تاکتیک ها متفاوت عمل می کنند

دکتراحمد بخشایشی کارشناس مسائل بین المللی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرات پیروزی دموکراتها بر سیاست بین المللی این کشور گفت : گروهی که در راس حکومت قرار دارند؛ طبیعتا چون اعمال سیاستها به دست دستگاه حاکم صورت می گیرد؛ توسط حزب رقیب مورد نقد قرار می گیرد .

وی درادامه این گفتگو اضافه نمود: محوریت نقد گروه رقیب در طول شش سال زمامداری بوش، جنگ عراق بود و با استفاده از نقد فوق توانست بر آرا جمهوریخواهان تاثیر بگذارد و بر همین اساس در آینده هم سیاستهای آتی آمریکا در قبال عراق تغییر خواهد کرد .

بخشایشی همچنین بیان داشت : در دهه های گذشته دموکراتها به صورت نرم افزاری وارد عمل شده اند و به صورت سخت افزاری خارج گردیده اند . در حالی که جمهوریخواهان سخت افزارانه شروع می کنند و نرم افزارانه تمام می کنند . این دو حزب رقیب در سیاستهای خاورمیانه ای و جهانی اختلاف زیادی با هم ندارند، اما در تاکتیکها متفاوت عمل می کنند و از طریق مواردی مثل حقوق بشرو دموکراسی و بحث های مشابه وارد عمل می شوند و احیای دموکراسی را در دستور کار خود قرار

می دهند . اگر در دو سال آینده دموکراتها پیروز شوند به احتمال فراوان با ایران، سوریه و کره شمالی مذاکره خواهند کرد. نشانه های این موضوع را در نیکاراگوئه و اعزام یک هیئت به این کشور برای تبریک پیروزی دانیل اورتگا در انتخابات می توان مشاهده کرد .

وی در ادامه افزود : جمهوریخواهان در دو سال آینده برای خروج از بحران انتخاباتی ممکن است دو سناریو در پیش بگیرند . یکی اینکه برای خروج از بحران وارد یک بحران بزرگتر شوند و به یک کشور از سه کشور محور شرارت حمله کنند تا بتوانند در دو سال آینده آرا را از آن خود کنند و یا کار دیگر برای برون رفت از بحران حزبی از طریق تعامل با دموکراتها در پیش بگیرند و راه حل منطقی را برای حل بحرانهای بین المللی مثل عراق از طریق مذاکره با ایران برای حل موضوع استفاده بکنند.

این کارشناس مسائل بین الملل در مورد تغییر برخی اعضای جمهوریخواه به این نکته اشاره کرد : تغییر رامسفلد بی تاثیر از مسائل داخل آمریکا نیست، اما در سیاستهای خارجی این کشور تاثیر نخواهد داشت . از امتیاز نظامهای ریاستی مثل آمریکا این است که به محض اینکه مردم رایی را دادند دولتمردان برای اینکه نشان دهند مطیع امر مردم هستند تغییراتی را در کابینه انجام می دهند . این تغییر در سیاستهای کلان تاثیر جدی نخواهد داشت .

بخشایشی تغییر سیاست دموکراتها نسبت به اسرائیل را ناچیر اعلام کرد و درباره موضع دموکراتها در قبال برنامه هسته ای ایران گفت : دموکراتها اهداف جمهوریخواهان در قبال برنامه هسته ای ایران را به شکل نرم افزاری و از طریق مذاکره دنبال خواهند کرد و پیش بینی می شود درباره غنی سازی با فعالیت صنعتی آن مخالفت کنند .