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۱ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۵۱

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:

۴ پروژه ورزشی گلستان در هفته دولت افتتاح می‌شوند

۴ پروژه ورزشی گلستان در هفته دولت افتتاح می‌شوند

گرگان – مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: چهار پروژه عمرانی ورزشی استان گلستان در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری می‌رسند.

بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، چهار پروژه عمرانی ورزشی شامل سه سالن و یک زمین چمن مصنوعی در استان گلستان افتتاح و به بهره برداری می‌رسند.

وی افزود: سالن ورزشی روستای عطا آباد در شهرستان آق قلا به مساحت ۸۳۶ متر مربع با هزینه ۹۳۹ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی افتتاح خواهد شد.

طیبی تصریح کرد: سالن ورزشی روستای صحنه در شهرستان آق قلا به مساحت ۹۸۷ متر مربع با هزینه یک میلیارد و ۳۴ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: سالن ورزشی رزمی شهرستان گمیشان به مساحت ۶۷۴ متر مربع با هزینه ۸۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی افتتاح و بهره برداری می‌رسد.

وی یادآور شد: همچنین زمین فوتبال چمن مصنوعی شهید همت شهرستان مینودشت به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع با هزینه ۱۲۰ میلیون تومان به همت خیر ورزشی محمود مصطفی لو افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4068018

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