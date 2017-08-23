بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت، چهار پروژه عمرانی ورزشی شامل سه سالن و یک زمین چمن مصنوعی در استان گلستان افتتاح و به بهره برداری می‌رسند.

وی افزود: سالن ورزشی روستای عطا آباد در شهرستان آق قلا به مساحت ۸۳۶ متر مربع با هزینه ۹۳۹ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی افتتاح خواهد شد.

طیبی تصریح کرد: سالن ورزشی روستای صحنه در شهرستان آق قلا به مساحت ۹۸۷ متر مربع با هزینه یک میلیارد و ۳۴ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: سالن ورزشی رزمی شهرستان گمیشان به مساحت ۶۷۴ متر مربع با هزینه ۸۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی افتتاح و بهره برداری می‌رسد.

وی یادآور شد: همچنین زمین فوتبال چمن مصنوعی شهید همت شهرستان مینودشت به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع با هزینه ۱۲۰ میلیون تومان به همت خیر ورزشی محمود مصطفی لو افتتاح خواهد شد.