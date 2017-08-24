هفته فرهنگی هنری کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالمحمد زاهدی چهارشنبه شب در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی کردستان که به منظور برگزاری بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز استان ها در سنندج برگزارشد، گفت: فعالیت و برنامه ریزی برای برگزاری این دوره از جشنواره در کردستان از زمستان سال گذشته آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای برگزاری این جشنواره دراستان تفاهم نامه ای با معاون امور استان های صداوسیما منعقد کردیم، عنوان کرد: مردم کردستان از ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه امسال میزبان بزرگ ترین جشنواره فرهنگی وهنری کشور در سنندج هستند.

وی بیان کرد: تعداد زیادی از شخصیت های فرهنگی وهنری مطرح کشور در این جشنواره حضور پیدا می کنند.

استاندار کردستان اظهارداشت: همزمان با برگزاری این جشنواره، قرار شده یک هفته فرهنگی وهنری در استان هم برگزار شود و طول این مدت برنامه های متعدد فرهنگی و هنری توسط هنرمندان در سراسر استان اجرا می شود.

زاهدی ادامه داد: بیش از سه هفته در اکثر شبکه های رادیو و تلویزیونی کشورمان ظرفیت ها و جاذبه ها و ویژگی های استان کردستان در قالب گزارش هایی ارائه می شود و اینگونه فضای رسانه ای گسترده ای برای معرفی این خطه از میهن اسلامیمان بوجود می آید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: ۶۸۱ پروژه با صرف بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار در این هفته افتتاح می شوند.

وی عنوان کرد: عملیات اجرایی تعدادی پروژه هم در این هفته آغاز می شود که برای این تعداد ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

استاندار کردستان افزود: یکی از دلایلی که تعداد پروژه های قابل افتتاح استان در هفته دولت امسال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده سفر رییس جمهور وتعدادی از وزرا در طول چند ماه اخیر به استان است که در این سفرها تعداد زیادی پروژه به بهره برداری رسیدند.