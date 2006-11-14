گفتمان انقلاب در بین لایه های اجتماعی مردم زنده است/ نتایج انتخابات آینده باید راههای ایجاد تحول منجر به پیشرفت را باز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بیانیه آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی به یکی از حساسترین و خطیر ترین روزهای تصمیم گیری تاریخی خود نزدیک می شود،اکنون شخصیت های بزرگ روحانی و نهادهای سیاسی مقبول مردم خود را برای ورود به این آزمون الهی آماده می کنند

در بیانیه موتلفه اسلامی آمده است: گفتمان انقلاب در بین لایه های اجتماعی مردم زنده است نگاه به انتخابات آینده باید از این زاویه نگریسته شود که اصولگرایان آن را یک فرصت برای تعمیق ارزشهای الهی درجامعه و نیز کارآمدی نظام تلفی کنند.

حزب موتلفه اسلامی بر این باور است که ترکیب شوراها باید به سمتی سامان یابد که کارآمدی با نگاه حل مشکلات مردم و خدمت رسانی بیشتر اصل و اساس قرار گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: حزب موتلفه اسلامی معتقد است نتایج انتخابات آینده و برگزیدگان ملت باید راههای ایجاد تحول منجر به پیشرفت را باز کنند. گفتمان خدمت و پیشرفت همچنان باید در دستور نه تنها اصولگرایان بلکه همه کسانی که دلشان برای انقلاب اسلام و نظام می تپد باز باشد. تا موقعی که این گفتمان درکشور مطرح است مراقبت ازهویت ملی دین منجر به حفظ ریشه ها و اصالت ها می شود وامید به آینده و پویایی و نشاط را تضمین می کند.

به گزارش مهر حزب موتلفه اسلامی تاکید کرده است: تقویت تایید وترویج فهرست مشترک جامعتین را در سراسر کشور به عنوان یک گروه مرجع وظیفه انقلابی و ملی خود می داند و درانتخابات خبرگان به نامزدهای مورد نظر و دانشگاه ونیز ائمه جمعه و جماعات کشور می خواهیم برای تضمین همگرایی بین اصولگرایان درجهت تایید و حمایت فهرست مشترک جامعتین تلاش نمایند.

این بیانیه در خصوص تلاش اصولگرایان برای رسیدن به لیست مشترک، تاکید کرده است: در اکثر مناطق کشور اصولگرایان توانسته اند به اجماع برسند و به فهرست مشترک دست یابند امید است بقیه حوزه ها هم با صبورت وپختگی به این مهم نظر کنند و به فهرست مشترک نایل شوند تاکید می کنم تبلیغ نامزدهای اصولگرایان صرفا از طریق معرفی شایستگی ها و صلاحیت ها خواهد بود اصولگرایان از هر گونه تخریب و تضعیف رقیب برای اثبات خود پرهیز کنند حزب موتلفه اسلامی این مهم را اساسی ترین راهبرد تبلیغاتی خود می داند.

در پایان این بیانیه حزب موتلفه اسلامی ضمن اعلام حمایت از دولت محمود احمدی نژاد، اعلام داشته است: معتقد است کارنامه دولت مشحون از توفیق خدمت به مردم و پیشرفت کشور است مواضع اصولی دولت در سیاست خارجی ما به عزت وعظمت کم سابقه کشور در سطح بین المللی و نمادی انقلابی از ایستادگی در برابر دشمنان اسلام واستکبار جهانی دارد ما امیدواریم آهنگ مبارزه با فساد فقرو تبعیض و بیکاری همچنان اسمترار یابد و رشد اخلاق، معنویت وعواطف انسانی و نیز استقرار انضباط اجتماعی در جامعه اسلامی ما روز به روز قوی تر و نیرومند تر گردد.