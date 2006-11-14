جواد نکونام وارد تهران شد/ تیم ملی بی خبر از هاشمیان

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان شاغل در لیگهای خارجی با آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با کره جنوبی به مرور زمان طی هفته جاری خود را به مربیان معرفی کردند. اما در فاصله یک روز مانده به زمان برگزاری این بازی هنوز جواد نکونام و وحید هاشمیان در جمع ملی پوشان حضور نیافته اند. این در حالیست که جواد نکونام شب گذشته وارد تهران شده و از عصر امروز در تمرینات حضور می یابد.

ناصرابراهیمی مربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تایید حضور نکونام در تهران با اطمینان خاطر از حضور حتمی وحید هاشمیان در آخرین تمرین تیم ملی قبل از رویارویی با کره جنوبی یاد کرد. البته بازیکن ایرانی هانوفر هنوز تماسی با مربیان تیم ملی نداشته و کادر فنی از او بی خبر است.

ازجمع لژیونر های شاغل در لیگهای اروپایی مهدی مهدوی کیا و رحمان رضایی به سبب آسیب دیدگی در تماس با کادر فنی تیم ملی از همراهی تیم کشورمان در مصاف با کره جنوبی عذرخواهی کردند.