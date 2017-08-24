ارزش پزوی مکزیک کاهش یافت/لیر و روبل هم کم آوردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای بی سی نیوز، تهدید مجدد «دونالدترامپ» مبنی بر ساخت دیوار حائل مرزی با مکزیک و الزام به پایان دادن به پیمان «نفتا» موجب کاهش ارزش پول مکزیک شد.

«ترامپ» دیروز گفته بود: من شخصا معتقد هستم که بدون پایان دادن به پیمان «نفتا» نمی توانیم تجارت کنیم.

او همچنین گفته بود: برای تامین هزینه های ساخت دیوار حائل با مکزیک، اگر نیاز باشد فعالیت های دولت خود را تعطیل خواهد کرد.

به دنبال اظهارات مجدد رئیس جمهور آمریکا، ارزش پزو (پول مکزیک) ۶ دهم درصد در مقابل دلار روند نزولی به خود گرفت؛ این در حالی است که پزو در سال جاری میلادی بخاطر امیدواری برای عدم اجرایی شدن تهدیدات رئیس جمهور آمریکا، ۱۷ درصد ارزش از دست رفته خود را بدست آورده بود.

همچنین لیر ترکیه، روبل روسیه و پول آفریقای جنوبی هم بین یک دهم تا ۳ دهم درصد روند نزولی به خود گرفتند.