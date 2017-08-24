ایجاد نهضت ترجمه اشعار کردی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز کریمی شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی شعر که با حضور شاعران برجسته کشوری و استانی درپردیس سینما بهمن سنندج برگزارشد، گفت: ما در ابتدا و آغاز یک بحران در حوزه شعر کردی هستیم که اگر به این مهم توجه نشود قطعا در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود.

وی عنوان کرد: یک سال قبل از تحولی که نیمایوشیج در شعر فارسی ایجاد کرد، عبدالله گوران تحول را در شعر کردی بوجود آورد.

وی با اشاره به اینکه شعر کردی به سه دوره تقسیم می شود، بیان کرد: نمایندگان دوره دوم را شاعران نامداری هم چون شیرکو بیکه س، عبدالله په شیو تشکیل دادند و دوره سوم هم از ۲۵ سال قبل آغاز شده که تاکنون نتوانسته ایم در سطح منطقه و دنیا شاعران این دوره را مطرح کنیم.

این شاعر و نویسنده کردستانی ادامه داد: در حوزه ادبیات فارسی وقتی که از شعر کردی سخنی به میان می آید به مجموعه شعرای نسل دوم اشاره می شود.

کریمی با اشاره به اینکه غفلت بزرگی نسبت به ادبیات کردی در ایران شده است، اظهارداشت: شعر و ادبیات کردی همواره چند گام از ادبیات عربی و حتی فارسی هم جلوتر است ولی متاسفانه تاکنون توجهی چندانی به آن درکشورمان نشده است.

وی با بیان اینکه اشعار کردی شاعر معاصر کردستانی جلال ملکشاه یک جریان است، بیان کرد: از آنجا که شعرهای ملکشاه و لطیف هلمت از یک سبک پیروی می کند، می توان گفت که اشعار جلال ملکشاه به مراتب از اشعار لطیف هلمت و حتی عبدالله په شیو هم قدرتمندتر است.

وی عنوان کرد: ما به یک نهضت ترجمه در کردستان ایران به شدت احتیاج داریم، نهضتی که شعر معاصر کردستان ایران را به زبان های انگلیسی، فارسی، ترکی و عربی ترجمه کند.

این شاعر و نویسنده کردستانی به یکی از شعرهای خود که در نروژ به زبان استانبولی ترجمه شده است اشاره کرد و گفت: با انتشار این شعر در یکی از نشریات این کشور، دو مطلب در ارتباط با آن منتشر شده بود.

کریمی ادامه داد: نهصت ترجمه باید توسط نویسندگان و مترجمان ما آغاز شود اگر این مهم اتفاق نیافتد نحله شعری ایجاد می شود که با سنت و سبک شعر ایران متفاوت خواهد بود و جنس آن با ساحت فرهنگی و نوع دیالوگ ایرانی هماهنگ نخواهد بود.

وی بیان کرد: بی شک ما شاعران کُرد نمی توانیم شعر فارسی بسراییم و اگر هم این کار را کنیم شاعر درجه ۱۵ و ۱۶ فارسی خواهیم بود و قطعا هیچ گاه در سرودن غزل فارسی به محمد علی بهمنی نخواهیم رسید.

وی یادآورشد: باید شعرای کُرد در حدی که جایگاه اصلی آنها است در فضای ادبیات ایران مطرح شوند و این مهم نیز باید توسط مسئولان ذیربط انجام و در راستای تسهیل فضای چاپ آثار تلاش مضاعفی کنند.

در این نشست جمعی از شاعران استان کردستان و دیگر استان های کشور به سرودن تعدادی از اشعار خود پرداختند.