۱۲۷۰ میلیارد تومان پروژه در استان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز صبح پنج شنبه در شورای اداری استان سمنان که با حضور وزیر دادگستری در سالن باران سرخه برگزار شد، ضمن بیان اینکه از دهه فجر۹۵ تا هفته دولت ۹۶ تحولات عظیمی در استان رخ داده است، بیان داشت: در دهه فجر سال۹۵ بیش از ۷۲۶میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح شد که نسبت به سال های گذشته از رشد چشم گیری برخوردار بود.

وی افزود: امروز خوشبختانه باید گفت تعداد پروژه هایی که به دست مسئولان افتتاح می شود، ۴۸۸ مورد است که برای آنها ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده که در مجموع بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می شود.

استاندار سمنان افزود: در این بازه زمانی شش ماهه سال جاری همچنین طرح های عمرانی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ... نیز با حضور مسئولان کشوری مانند رئیس جمهور، رئیس کمیته امداد، وزیر بهداشت و ... صورت گرفت که با احتساب این پروژه ها که قرار بود در هفته دولت امسال افتتاح شوند، باید گفت بیش از یک هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان پروژه در سطح استان افتتاح شده که می توان گفت در تاریخ منطقه بی سابقه است.

خباز گفت: سختی کار زمانی مشهود می شود که بدانیم افتتاح بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه درست در بردترین شرایط تخصیص اعتباری و اقتصادی رخ داده که امروز همچنان با آن دست به گریبان هستیم لذا باید گفت اگر نبود مدیریت جهادی، حمایت مردم و همچنین درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی در اعطای فرمان اقتصاد مقاومتی، شاید شاهد چنین تحول عظیمی نبودیم.

وی بیان کرد: دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که وضعیت مناسبی بر آن حاکم نبود لذا باید کاری صورت می گرفت که توسعه به کشور بازگردد همچنین تراز ایران اسلامی در عرصه بین المللی ارتقا یابد خوشبختانه درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، همکاری دولت و قوای سه گانه و همچنین تلاش مسئولان در کنار استقامت مردم باعث شد تا شرایط به نفع ایران عوض شود و ما در مجامع بین المللی درشرایطی مسلوب به سر می بریم همچنین ملت ما توانستند حق واقعی شان را به کرسی بنشانند.

استاندار سمنان افزود: امروز خوشبختانه کارهای بسیار خوبی در سطح کشور و استان صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها مقوله ساامنه بهین یاب و همچنین تعهد ۹۰۰ میلیارد تومانی آن برای سال جاری است که قطعا در اشتغال زایی، توسعه اقتصادی و ... می تواند موثر باشد.

خباز گفت: امروز باید همه دست به دست هم بدهیم و فضای سازندگی و جذب سرمایه گزاری را در کشور افزایش دهیم که یکی از این اقدامات می تواند بازگشت آرامش به کشور برای افزایش سرمایه گذاری باشد.

وی بیان کرد: امروز نیاز به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داریم و برای این تحقق این امر مهم باید همه تریبونهای رسمی کشور در دل سرمایه گذاران امید ایجاد کنند همچنین ما از مدیران می خواهیم تا درباره جذب سرمایه گذاران اولویت های دستگاه های خود را تعیین سازند.