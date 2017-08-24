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۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

در مهرماه سال جاری

رویا نونهالی بر صحنه تئاتر اسطوره می شود

رویا نونهالی بر صحنه تئاتر اسطوره می شود

رویا نونهالی قصد دارد مهرماه سال جاری نمایش «اسطوره می شوم» را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویا نونهالی که پیش از این در مقام کارگردان نمایش «تارتوف» را روی صحنه برده بود قصد دارد در جدیدترین تجربه کارگردانی خود نمایش «اسطوره می‌شوم» را به صحنه ببرد. این نمایش قرار است مهرماه سال جاری در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شود.

 نمایشنامه «اسطوره می‌شوم» نوشته ماه گل مهر بازیگر جوان و مستعد تئاتر است که سال ۹۳ چشم از دنیا فرو بست.

تهیه نمایش «اسطوره می شوم» بر عهده رامین حیدری فاروقی است و پیران مهاجری سرپرست موسیقی این اثر نمایشی است.

تمرین های این اثر نمایشی نیز از روز شنبه ۴ شهریورماه آغاز می شود.

کد مطلب 4068222
آروین موذن زاده

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