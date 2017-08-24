بیکاری جوانان تهدیدی برای دولت است/لزوم توجه به روابط کار

به گزارش خبرنگار مهر، اولیاء علی بیگی امروز پنجشنبه در اجلاسیه رؤسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور که در محل اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد، مساله بیکاری جوانان را دغدغه اصلی هر خانواده ایرانی بیان کرد و اظهار داشت: به طور قطع اگر به این موضوع به صورت علمی توجه نشود تهدیدی جدی برای دولت و نظام خواهد شد.

وی افزود: امروز با دوراندیشی مقام معظم رهبری، آرامش بین المللی دولت تدبیر و امید، اشرافیت سربازان امام زمان(عج) و فداکاری فرماندهان سپاه در خاورمیانه ای که بوی باروت می دهد، کشور ما در امنیت کامل است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه یادآور شد: امروز باید دیدگاه ما به طرف پذیرش سه جانبه گرایی برود و طی آن دولت، کارفرما و کارگر به عنوان شرکای اجتماعی و اقتصادی در کنار هم قرار بگیرند و در آن مسیر حرکت کنند.

وی با بیان اینکه دوران تضاد و تقابل بین کارگر و کارفرما به پایان رسیده است، ابراز داشت: اگر این بیان رهبر معظم انقلاب که فرمود: "کارگر و کارفرما مثل دو همسنگر هستند" را مورد توجه قرار دهیم و در اینصورت بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه یادآور شد: امروز اولین شرط برای برون رفت از بیکاری حفظ اشتغال موجود است.

وی تصریح کرد: راه حفظ اشتعال در کنار هم بودن است و بدانیم تا کارآفرین نباشد کارگر معنا ندارد و تا کارگر نباشد تولید محقق نخواهد شد.

علی بیگی تاکید کرد: در کنار هم بودن یک اصل است که باید در روابط کار مورد توجه قرار بگیرد و بپذیریم که ما در نفع و ضرر شریک هستیم نه رغیب.

وی با تاکید بر توجه به وضعیت سرمایه گذاری در استان بیان داشت: امروز باید گفتگو ها را به گفت و شنود تبدیل کنیم و با تفاهم وهمدلی مضاعف تولید و اشتغال استان را مورد توجه قرار دهیم.