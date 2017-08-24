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۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:

نباید با برگزاری آزمون های متعدد خلاقیت از دانش آموزان گرفته شود

نباید با برگزاری آزمون های متعدد خلاقیت از دانش آموزان گرفته شود

مشهد- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: نباید با برگزاری آزمون های مختلف فرصت خلاقیت از دانش آموزان گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده ظهر پنجشنبه در ششمین جشنواره ملی جابربن حیان که در دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد اظهار کرد: همیاری و همکاری در آموزش و پرورش بیشتر از همه به نفع دانش آموزان است. 

وی افزود: آموزش و پرورش مانند یک کشور کوچک است که ۱۳ میلیون دانش آموز را در خود جای داده است. 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:  یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معلم شاغل و بازنشسته داریم که فاصله بین معلم و مردم باید کاهش یابد. 

وی در خصوص ششمین جشنواره ملی جابربن حیان گفت: سه هزار و ۳۰۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند، ۱۹۴ طرح از ۱۹۸ دانش آموز و از ۳۲ شهر به این جشنواره ارائه شد که ۵۳ درصد پسر و مابقی دختر هستند. 

حکیم‌زاده ادامه داد: ۱۹۸ مربی در کنار این دانش آموزان بودند که نسبت به سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است‌. 

وی با بیان اینکه جشنواره جابربن حیان باید حرکت به سوی آن چیزی که قرآن ما را دعوت کرده حرکت کند گفت: سرزمین ما به دست کودکان است و این جشنواره نمادی از همکاری و همیاری است و تنها رقابت‌های فردی مورد توجه قرار نگرفته است. 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش آموزان در این جشنواره خلاقیت را تجربه می‌کنند و معلمان بدانند نباید با آزمون‌های متعدد فرصت خلاقیت را از دانش آموزان سلب کنند.

کد مطلب 4068274

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