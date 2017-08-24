نخست وزیر پاکستان با فرماندهان ارتش نشست برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان، قرار است امروز پنجشنبه با بزرگان ارتش این کشور نشستی برگزار کند تا به این ترتیب راهکاری مناسب برای مواجهه با راهبرد جدید واشنگتن در افغانستان پیدا کنند- راهبردی که شامل اعمال فشار بر اسلام آباد برای پایان دادن به حمایت از گروه هایی است که به زعم آمریکا تروریستی هستند.

گفتنی است عباسی تا کنون پاسخی به انتقادات تند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نداده است حال آنکه «خواجه آصف» وزیر خارجه پاکستان در اعتراض به اظهارات وی گفت: واشنگتن نباید مسئولیت شکست آمریکا در نبرد طولانی افغانستان را به گردن پاکستان بیندازد.

این در حالی است که «قمر جواد باجوه» فرمانده ارتش پاکستان نیز دیروز چهارشنبه در دیدار با «دیوید هِیل» سفیر آمریکا در اسلام آباد، تاکید کرد: پاکستان بیش از آنکه به کمک مالی آمریکا نیاز داشته باشد، مشتاق اعتماد است.

پاکستان در عین حال از نقش بزرگتری که ترامپ به هند در تضمین ثبات افغانستان سپرده است، ناراضی است و این اقدام را تهدیدی برای صلح منطقه توصیف می کند.

پاکستان و هند از سال میلادی ۱۹۴۷ به این سو، ۳ جنگ را تجربه کرده اند.