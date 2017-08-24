به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پارس جنوبی جم با انتشار اطلاعیه ای عنوان کرد هواداران این تیم، فعالیت های این باشگاه را تنها از طریق کانال رسمی این باشگاه پیگیر شوند. در این بیانیه آمده است:

«به اطلاع مردم شریف شهرستان جم و استان بوشهر، همچنین هواداران پرشور تیم فوتبال پارس جنوبی جم در سراسر ایران عزیز می رسانیم با توجه به نتایج قابل توجه تیم فوتبال پارس جنوبی جم در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران و مورد توجه قرار گرفتن این تیم توسط مردم عزیز ایران، اخیرا مشاهده شده صفحه های مجازی، کانال رسمی، سایت و وب سایت رسمی با نام تیم فوتبال پارس جنوبی جم ساخته شده و در آن صفحات مجازی خبر از قول باشگاه منتشر می شود.

باید به اطلاع شما هواداران پرشور شهرستان جم و مردم شریف ایران برسانیم کانال رسمی تیم فوتبال پارس جنوبی به نام: fcparsjonobi_jam می باشد و هر گونه کانال رسمی با نام پارس جنوبی جم و یا با نام هواداری رسمی پارس جنوبی جم مربوط به باشگاه نمی باشد. همچنین باشگاه هیچ گونه وب سایت رسمی و اپلیکیشن در صفحات مجازی ندارد و این صفحات مورد تایید باشگاه نمی باشد. در ضمن آدرس صفحه اینستاگرام رسمی تیم فوتبال پارس جنوبی جم به این نام می باشد: www.instagram.com/fcparsjonobi.iran»