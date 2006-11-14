وضعیت مصدومیت تیموریان و نصرتی امروز مشخص می شود

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی فوتبال کشورمان درحالی عصر فردا در ورزشگاه آزادی برابر کره جنوبی صف آرایی می کند که بازیکنانی چون مهدی مهدوی کیا و رحمان رضایی را به علت مصدومیت در اختیار ندارد. در این بین احتمال می رود محمد نصرتی و آندرانیک تیموریان نیز به دلایلی مشابه از همراهی تیم کشورمان بازمانند.

امین نوروزی پزشک تیم فوتبال کشورمان در خصوص وضعیت این بازیکنان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان داشت: تیموریان و نصرتی با مشکل مصدومیت روبرو هستند اما هنوز مشخص نیست توانایی حضور در بازی روز چهارشنبه را خواهند داشت یا خیر.

وی ادامه داد: از این دو بازیکن در پایان تمرین امروز تیم ملی آزمایش به عمل آورده و در صورت تایید سلامت شان در بازی فردا به میدان می روند. آندرانیک تیموریان روز گذشته از ناحیه پشت ساق پا دچار آسیب دیدگی شد.