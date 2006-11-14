سند ملی طبیعت گردی به تصویب دولت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، آرش کوشا در جلسه کارگروه گردشگری استان مرکزی افزود: این برنامه با لحاظ برنامه توسعه چهار ساله و سند چشم انداز بیست ساله کشور و قابلیت ها تدوین می شود.

وی با اشاره به اینکه 4 ماه است کار تهیه سند ملی طبیعت گردی شروع شده است ، اضافه کرد: در این سند ملی و جامع رعایت ملاحضات ، الگوسازی ، اشتغالزایی ، توجه به قابلیت ها و خصوصیات مناطق طبیعی و بومی ، توجه به بهد فرهنگ و پایدار گردشگری و لحاظ تحمل مناطق برای توسعه گردشگری در این سند مورد توجه است.

کوشا با اشاره به وجود استعدادها و قابلیت های فراوان طبیعی درمناطق مختلف کشور گفت:با راه اندازی یک یادوپروژه گردشگری در برخی مناطق روستایی و شهری می توان راه مهاجرت و حاشیه نشینی را سد کرد و چهره فقر از برخی مناطق زدود.

دبیر کمیته ملی طبیعت گردی کشور ، تدوین استرانژی منابع انسانی اکوتوریسم را از دیگر اولویت های سند ملی طبیعت گردی خواند و گفت: اطلاع رسانی دقیق و درگیرکردن گروه های مرجع و تاثیرگذار از برنامه ها و اولویت های این سند است.

کوشا اضافه کرد: استفاده از ظرفیت های گردشگری طبیعی کشور نیازمند استفاده از تجارب خارجی هستیم و در این مسیر اقداماتی حتی برای تدوین سند صورت گرفته است.

وی همکاری سازمان جهانی مرتبط با گردشگری برای تدوین این سند جامع را از برنامه ها عنوان کرد و گفت: طبیعت گردی و اکوتوریسم شاخه ای از گردشگری است که ایران با وجود استعدادهای زیاد و قرارگرفتن در قالب 5 کشور جهان دارای بیشترین زمینه های طبیعت گردی است که باید برای توسعه آن تلاش کرد و در مسیر اشتتغالزایی و استفاده از نیروهای انسانی و جوان کشور است.

کوشا در ادامه با اشاره به اینکه توسعه این صنعت در گرو آشنایی و علاقه مدیران استانی است ، اضافه کرد: در این راستا کمیته های استانی طبیعت گردی تشکیل و جلسات توجیه مدیران آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه 200 مجتمع بین راهی با حمایت مستقیم رئیس جمهور در کشور در حال احداث است ، گفت: احداث 100 مکان رفاهی دیگر نیز در کشور در راستای توسعه گردشگری و طبیعت گردی داخلی صورت می گیرد.