هیئت داوران هفتمین جشنواره مستند کیش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری هفتمین جشنواره مستند کیش اعلام کرد هیئت داوران این جشنواره 12 اثر برگزیده را از بین 40 فیلم شرکت کننده در بخش مسابقه سینمای ایران انتخاب می کنند. جوایز ویژه جشنواره مستند کیش شامل جایزه ویژه شهید آوینی، جایزه ویژه نگاه نو، جایزه ویژه فیلم برگزیده با موضوع دریا و بخش های غیررقابتی آن شامل بین الملل و جنبی است.

دهقانپور دبیر هیئت داوران و رئیس دانشکده تئاتر دانشگاه هنر، پورحسین مدیر شبکه دو سیما، عادل عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، ضابطی جهرمی عضو هیئت علمی دانشکده صدا و سیما و الستی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. هفتمین جشنواره مستند کیش از 13 الی 16 آذرماه در جزیره کیش خلیج همیشه نیلگون فارس برگزار می شود.