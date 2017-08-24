۱۰۹۱ روستا در لرستان از نعمت گاز برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر پنجشنبه در نشست اطلاع رسانی برنامه های هفته دولت با اشاره به افتتاح سد و نیروگاه رودبار با سرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان اظهار داشت: عملیات اجرایی سد تاج امیر نیز آغاز شده و این سد ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم ۷۶۴ روستای لرستان گازرسانی شدند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۹۱ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یادآور شد: همچنین ۴۷۰ واحد صنعتی گازرسانی شده است.

اصلانی از برق رسانی به ۱۷۲ روستای لرستان خبر داد و گفت: ضریب بهره مندی از برق در استان ۹۵ درصد است و پروژه برق رسانی به ۳۲ روستای کمتر از ۲۰ خانوار در دست اجرا است.

وی افزود: پروژه برق رسانی به روستاهای تنگ ۷ و تنگ ۵ با اعتبار ۱۵ میلیارد نیز شروع شده و یک تا دوماه آینده بهره بردای می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از آب رسانی به ۶۶۹ روستا خبر داد و اظهار داشت: شاخص بهره مندی آب شرب روستایی در لرستان ۸۳ درصد است که که ۴ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.