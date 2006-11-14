به گزارش خبرنگارمهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی درهمایش بانکداری الکترونیک با بیان اینکه دنیای امروز با گسترش دولت الکترونیک به سرعت درحال توسعه است، افزود: امروزه مفهوم قدرت و ثروت معادل دسترسی به اطلاعات بیشتر تعبیر می شود.

داوود دانش جعفری گفت : در بحث اقتصاد یکی از شعارهای اصلی کشوردرجهت افزایش تولید استفاده از سیاست رهیافت توسعه صادرات بوده و برای موفقیت در افزایش و توسعه صادرات دسترسی به بازارهای جهانی یک اصل است که برای دسترسی به آن داشتن بانکداری کارآمد از محورهای اصلی محسوب می شود.

وی بانکداری الکترونیک را ابزار و وسیله مناسبی برای ایجاد بانکداری کارآمد دانست و تصریح کرد: اگر به چنین بانکداری دسترسی پیدا نکنیم اهداف برنامه پنج ساله و چشم انداز 20 ساله کشور به راحتی محقق نمی شود.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که امروزه بانکداری مطلوب در قالب روان بودن انجام کارها و داشتن هزینه کمتر تبیین می شود، گفت : به منظور ارتقای شاخص های بانکداری کشور و سیاست‌گذاری در این ارتباط کارگروهی دروزارت اقتصاد تشکیل شده که زیر مجموعه های آن بانک مرکزی ، بانک های دولتی و خصوصی و وزارت ارتباطلات و فناوری اطلاعات بودند.

وی به هزینه های بالای دولت اشاره کرد و گفت : توجه به بانکداری الکترونیک می تواند در جهت کاهش هزینه های دولت موثر باشد.

به گفته دانش جعفری، در حال حاضر هزینه های فراوانی برای چاپ اسکناس به کشور تحمیل می شود که هر چقدر به سمت بانکداری الکترونیک پیش برویم این هزینه ها کاهش می یابد.

وی به مشکلاتی نظیر حمل و نقل فیزیکی پول ، پرداخت قبوض آب ، برق وغیره، افزایش مصرف سوخت ، تشدید ترافیک ، مشکلات محیط زیستی و مسائل مرتبط با بهداشت اشاره کرد و اظهارداشت : اگر در جهت تقویت بانکداری الکترونیک قدم برداریم چینی مشکلاتی نیز کاهش خواهد یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمارهای بانک جهانی در ارتباط اسکناس ها با بهداشت و سلامت عمومی، گفت : 70 نوع بیماری از طریق اسکناس ها به مردم منتقل می شود؛ بنابراین هر چقدر نقل و انتقال اسکناس به صورت مستقیم کاهش یابد در جهت بهداشت عمومی تاثیر گذار است.

وی میزان اسکناس های درجریان کشور را 3/7 میلیارد برگ و سرانه آن را برای هر نفر 100 برگ عنوان کرد و افزود : این رقم در کشورهای صنعتی بین 12 تا 16 برگ و در کشوری نظیر پاکستان 40 تا 50 برگ است.

به گفته دانش جعفری، براساس گزارش بانک مرکزی دولت سالانه 120 میلیارد ریال برای جمع آوری ، جایگزینی و از بین بردن اسکناس ها هزینه می کند که اگر این رقم در راستای بانکداری الکترونیک استفاده شود هزینه های دولت را کاهش می دهد.

وی با بیان این که این سیستم باعث صرفه جویی هزینه ها ، کاهش مراجعه مردم ، از بین بردن عملیات بانکی و سرویس دهی مناسب سیستم بانکی می شود افزود: استرس و فشار کاری کارمندان دولت یکی از مشکلات جدی و اساسی است که با چنین سستمی از این فشارها کاسته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر بحث ارتقاء فرهنگ بانکداری الکترونیک تاکید کرد و گفت : بسیاری از مردم هنوز از سیستم های تلفن بانک حتی برای پرداخت قبوض خدماتی خود آشنا نیستند .

وی برتهیه و تدوین قوانین و مقررات حقوقی نشات گرفته از تجارت الکترونیک تاکید کرد و افزود: بحث امضای دیجیتال مورد بحث دولت بود که امیدواریم در آینده ای نزدیک به نتیجه برسد.

دانش جعفری همچنین تاکید کرد : برای رسیدگی به شکایات و تخلفات الکترونیکی باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی بیان کرد : در حال حاضر حدود 6 هزار دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارد که تا پایان سال به 8 هزار100 و تا پایان سال 88 به 30 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد دستگاه های pos را در سطح کشور 108 هزار دستگاه دانست و تصریح کرد: تعداد این دستگاه ها تا پایان سال جاری به 200 هزار دستگاه و تا پایان سال 88 به 900 هزار خواهد رسید.

وی تعداد کارت های الکترونیک را 16 میلیون کارت ذکرکرد و اظهارداشت : تا پایان سال جاری تعداد این کارت ها به 21 میلیون و تا پایان سال 88 به 75 میلیون افزایش خواهد یافت .

دانش جعفری پدیده بانکداری الکترونیک را یک ضرورت دانست و گفت : اگر بانک ها خواستارعملکردی اقتصادی هستند باید به سیستم های کاهش هزینه توجه نمایند.