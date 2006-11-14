۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۹

رئیس جهاد دانشگاهی :

دریافت وام از صندوق قرض الحسنه دانشجویی با ارائه کارت دانشجویی امکانپذیر است

دریافت وام از صندوق قرض الحسنه دانشجویی برای مبالغ اندک تنها نیاز به ارائه کارت دانشجویی دارد که این مسئله نشان دهنده بنا نهاده شدن این صندوق با حس اعتماد است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی منتظری صبح امروز در مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران افزود: صندوق قرض الحسنه دانشجویان تنها منحصر به استفاده دانشجویان نیست بلکه تمامی افراد دانشگاهی اعم از اعضای هیات علمی، کارکنان و اساتید نیز می توانند از امکانات این صندوق استفاده کنند.

رئیس هیات امنای موسسه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران ادامه داد: آنچه که در بحث این صندوق تاثیر گذار و مهم خواهد بود حضور دانشجویان برای راه اندازی و در دست گرفتن امور مختلف برای کاهش هزینه ها است.

رئیس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: اولین شعبه از صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران در دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی شد و ما امیدواریم شعبه های دیگر این صندوق نیز در دانشگاه های دیگر کشور راه اندازی شود.

منتظری اظهار داشت: افتتاح صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران یک صندوق قانونی است که برای راه اندازی خود تمامی مراحل قانونی را طی کرده به همین خاطر تمام کسانی که می خواهند از این حساب وام دریافت کنند باید حسابی در صندوق داشته باشند.

