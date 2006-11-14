درخواستی برای مذاکره با آمریکا نداده ایم / رژیم صهیونیستی قادر به حفظ خود نخواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه کشورمان درباره مواضع اخیر جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران در رابطه با مسایل منطقه ای از جمله مباث مربوط به عراق، اظهار داشت: مواضع ما در بحث هسته‌‌ ای روشن است و در این چارچوب در خواست‌ مذاکره ‌ای از سوی آمریکا نداریم.

متکی با اشاره به طرح درخواست هایی از سوی مقامات آمریکایی برای مذاکره با کشورمان، افزود: وقتی این درخواست ها مجددا از سوی مقامات عراقی مطرح شد، ایران آن‌ را برای کمک به ملت عراق پذیرفت که البته به واسطه بد اخلاقی و بهره ‌برداری تبلیغاتی که آمریکا در این مذاکرات می جست، تهران آن را رد کرد و تصمیم جدیدی هم در این خصوص اتخاذ نکرده ایم.

وزیر خارجه در توضیح اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه کشورمان مبنی بر این که تهران پس از دریافت پیشنهادات رسمی به بررسی آن ها می پردازد، ادامه داد: "بررسی" پیشنهاد با "اجابت" آن تفاوت دارد و این ها دو مفهوم متفاوت هستند و وزارت امور خارجه نیز هر گونه پیشنهادی در زمینه ‌های گوناگون مکه با روابط خارجی مرتبط باشد را دریافت کند، بررسی می کند اما این روند به معنای اعلام تصمیم مثبت در خصوص پیشنهاد نیست.

وی در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به حمایت های کشورمان از ملت مظلوم فلسطین، گفت: جمهوری اسلامی ایران در کنار کشورهای عربی که در اجلاس قاهره بر حمایت از ملت فلسطین تاکید کردند، از ملت فلسطین و حقوق حقه آن ها حمایت می‌کند.

متکی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران حمایت از ملت فلسطین را دراجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در جده پیگیری خواهد کرد، تصریح کرد: امروز حمایت کامل از ملت و مقاومت فلسطین بیش از هر زمان دیگری وظیفه تمامی کشورهای اسلامی، عربی و سازمان های بین‌ المللی است.

وزیر امورخارجه شکست های پی در پی آمریکا در نیل به اهداف یکجانبه گرایانه اش را مورد اشاره قرار داد و افزود: مهم‌ترین دستور کار جلسه وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی باید بررسی دلایل شکست سیاست های زور مدارانه و یک جانبه گرایانه آمریکا باشد.

وی هم چنین با اشاره به مذاکراتش با محمود الزهار گفت: در این دیدار آخرین تحولات فلسطین از جمله تشکیل دولت وفاق ملی و مباحث مهم خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفت و آقای الزهار نیز گزارشی از اجلاس اخیر وزرای خارجه کشورهای اتحادیه عرب در قاهره ارائه کردند.

متکی با اشاره به محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از سوی ایران و فلسطین اظهار داشت: ما اعتقاد داریم، رژیم درمانده صهیونیستی با این گونه جنایات قادر به حفظ خود نخواهد بود.

محمود الزهار، وزیر خارجه فلسطین نیز دراین کنفرانس مطبوعاتی با تشکر از دولت و ملت ایران به واسطه حمایت های همه جانبه سیاسی و مالی از فلسطین، درباره تحولات سیاسی اراضی اشغالی، گفت: اکثر اعضای دولت وفاق ملی در فلسطین از آن حماس خواهد بود و البته اکثریت اعضای مجلس قانون گذاری فلسطین را هم نمایندگان حماس تشکیل خواهند داد.

وی با اشاره به اجلاس قاهره، این اجلاس را مهم توصیف کرد افزود: اجلاس قاهره از اجلاس های پیشین که درباره فلسطین بوده اند، متفاوت است چرا که در این اجلاس در خصوص حمایت عملی از فلسطین تصمیم ‌گیری شده است و شرکت‌ کنندگان در آن نیز ناخرسندی شدیدشان از مواضع آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی را اعلام کرده اند.