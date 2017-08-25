ولی الله سیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حل مشکل حساب‌های ایران در چین که با مسدودی مواجه بود، گفت: مشکل حساب‌های ایران در چین، در شرف حل شدن است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ سود بانکی، منجر به افزایش نرخ‌های اجاره خواهد شد یا خیر، افزود: اکنون نرخ سود، در سطح متعادلی است و در بازار مسکن، اثر منفی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه این نرخ به هیچ وجه منجر به بالا بردن اجاره بها نمی شود، به خصوص اینکه نرخ ۱۵ درصدی برای سپرده‌ها، در سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شده بود و تصمیم برای آن، مربوط به ۱۴ تا ۱۵ ماه قبل است که بسیاری از بانکها نیز آن نرخ ها را اجرایی می‌کردند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: ما برای اینکه جلوی سبقت گیری بانکها را بگیریم، تصمیم تاکید بر اجرای کاهش نرخ سود را اتخاذ کردیم.

سیف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در بازار ارز، حباب نرخ یورو وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: هیچ حبابی در بازار ارز و یورو وجود ندارد و قیمت کاملا متعادل است، به این معنا که هیچگونه حبابی در نرخ دلار یا یورو نیست.

وی در پاسخ به این سوال که برخی شرکتها نمی توانند بیرون از ایران، حساب ارزی داشته باشند و در تامین اسکناس محدودیت دارند، گفت: این مطلب مربوط به اکنون نیست و در دوران تحریم به شدیدترین شکل ممکن وجود داشته است، بنابراین روز به روز شرایط بهتر می شود.