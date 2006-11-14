صندوق قرض الحسنه دانشجویان از پژوهشگران حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حبیبی صبح امروز در مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران افزود: این صندوق با اهداف ترویج سنت حسنه قرض الحسنه در جامعه دانشگاهی، کمک به تامین نیازهای مالی و معیشتی و بهبود زندگی دانشجویان و دانشگاهیان، جذب منابع و کمک های خیرین برای گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و دانشگاهیان، کمک به نشر آثار دانشجویان، حمایت مالی از پژوهشگران و پژوهش های کاربردی و استفاده بهینه از منابع اعتباری و هدایای سازمان ها و دانشگاه ها برای اعطای وام های قرض الحسنه راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: سعی خواهیم کرد صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران را که اولین شعبه آن در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی راه اندازی شد را در تمامی دانشگاه های آزاد و دولتی کشور راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی ادامه داد: این صندوق می تواند با کمک خیرین منابع فراوانی را برای حمایت های همه جانبه از دانشجویان در اختیار این افراد قرار دهد و دیگر دانشجویی نباشد که به خاطر بی پولی از تحصیل محروم شود.

حبیبی تاکید کرد: تمامی دانشجویان موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی سراسر کشور، تمامی اعضای هیات علمی، تمامی پژوهشگران تمام وقت مراکز پژوهشی، اعضای تمام وقت جهادهای دانشگاهی سراسر کشور و کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه ها و تمامی خیرین و نیکوکارانی که مایل باشند در زمینه حمایت از دانش و پژوهش و پدیدآورندگان آن خدمت کنند جمعیت مخاطب این موسسه قرض الحسنه را تشکیل می دهند.

یادآوری می شود، اولین شعبه صندوق قرض الحسنه دانشجویان امروز صبح با حضور علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی افتتاح شد.