۱۲ طرح پژوهشی فناورانه جدید تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ کارگروه فنی و مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه خود از میان ۲۹ طرح پژوهشی داوری شده در این حوزه ۸ طرح را به تایید رساند که چاپ مقاله جهت ارائه در سمینار، تولید نرم افزار، ثبت اختراع، تولید نمونه محصول و چاپ کتاب از جمله دستاورد این طرح ها است.

همچنین این کارگروه از میان ۲۲ طرح جدید ارسال شده به صندوق پس از بررسی، برای همه طرح ها داور تعیین کرد.

کارگروه پزشکی صندوق نیز در آخرین جلسه خود از میان ۱۵ طرح داوری شده ۴ طرح را تایید کرد که این طرح ها در زمینه هایی همچون بیوشیمی، ایمونولوژی، فیزیک پزشکی و فیزیولوژی هستند.

این کارگروه نیز از میان ۱۱ طرح دریافتی برای ۷ طرح داور تعیین کرد و بقیه طرح ها در اولویت حمایت قرار نگرفتند.

با توجه به اهمیت فراگیری کلیه علوم اعم از رشته ای و بین رشته ای گروه های پژوهشی (کارگروه) در صندوق تشکیل شده اند تا در حوزه های مختلف علمی فعالیت پژوهشگران کشور را تسریع کنند این ۱۳ کارگروه تخصصی طرح های ارائه شده از سوی محققان و پژوهشگران را مورد بررسی قرار می دهند و با تصویب هریک از طرح ها، میزان حمایت مادی و معنوی آن طرح، از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مشخص می شود.