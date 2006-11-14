40 پوستر برگزیده جایزه جهانی ادیان توحیدی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر مسابقه پوستر جایزه جهانی ادیان توحیدی اعلام کرد از میان برگزیدگان 23 هنرمند ایرانی و 17 هنرمند از دیگر کشورها حضور دارند و به تمام این هنرمندان مبلغ یک هزار دلار به عنوان جایزه پرداخت خواهد شد. برندگان جوائز اصلی هم پس از اعلام رای هیئت داوران مشخص می‌شوند.



آغداشلو درباره معیارهای انتخاب آثار گفت: "برخی انتخاب ها بر اساس معیار شخصی است و برخی هم به معیار گرافیکی برمی گردد. اینکه اثر چقدر با موضوع خود ارتباط دارد و گرافیست چقدر توانسته مخاطب را در طراحی در نظر بگیرد بسیار مهم است. چون وقتی بحث پوستر با موضوع خاص به میان می آید هنرمند نمی تواند اثر را با معیار شخصی طراحی کند. در مجموع انتخاب ها بر اساس وفاداری اثر به موضوع، تازگی و بدعت و میزان برقراری ارتباط با مخاطب انجام شده است."



وی درباره نزدیکی آثار به موضوعات اعلام شده افزود: "از موضوع صلح استقبال بیشتری شده و در میان آثار ارائه شده طرح های خوب کم نبودند. نکته جالب اینکه برخی گرافیست ها در طراحی پوستر به هر سه دین الهی پرداخته و آنها را در کنار یکدیگر نشان داده اند. ضمنا در آثار ارائه شده به مسابقه پوستر جایزه جهانی ادیان توحیدی کمتر به مسئله شعارزدگی برخورد کردیم."



هنرمندانی ایرانی حاضر در مسابقه جایزه جهانی پوستر ادیان توحیدی عبارتند از آرزو دیانی دردشتی، فاطمه ایرانپور مبارکه، محراب اسدخانی، علی اصغر حسینی، سعید بهداد، داریوش مختاری، مریم آزاد، مونا رحیم زاده، الهام ماهوتچی، شروین فریدنژاد، احسان پارسا، هانیه کریمیان، حسین بیات، علیرضا مصطفی زاده، روشنک جبارزاده، علیرضا دریانی، پوریا عریانی، میثم رضائی، نسترن صفائی، مهرنوش مشیری، سعید ملک، غلامرضا نصر اصفهانی، مهدی نقاش زاده.



فونز هیکمن (آلمان) آنیل آیکان، سم کیزیلتوگ، کمال مولو و سلمان تسونر (ترکیه)، میشل ژاندورا و کوبیکا سباستین (لهستان)، داگلاس اوکاساکی (امارات متحده عربی)، سابینا اوبرهولزر (سوئیس)، آدیتا ویکرام سنگوپتا و پروین سواک (هند)، چکال الکسی، اولکساندر میکولا و تاراس دنیلیوک (اوکراین)، ریتر ژان و لوکرانگ آلن (فرانسه) و چایکا ولادیمیر (روسیه) هنرمندان خارجی حاضر در جایزه جهانی پوستر ادیان توحیدی هستند.



قرار است به نفرات نخست تا سوم علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، به ترتیب 15 هزار، ده هزار و پنج هزار دلار جایزه نقدی اعطا شود. جایزه ویژه هیئت دواران نیز لوح تقدیر، تندیس و ده هزار دلار است.



آثار برگزیده علاوه بر نمایش در شبکه جهانی اینترنت از تاریخ 25 دسامبر 2006 (سوم دی ماه) همزمان با میلاد حضرت مسیح (ع)، تا چهارم ژانویه 2007 به مدت 15 روز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به نمایش درخواهد آمد.