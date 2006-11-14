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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۱۲

برای نخستین بار در مشهد ؛

طرح اطلاع رسانی دیابت خانه به خانه اجرا می شود

طرح اطلاع رسانی دیابت به صورت خانه به خانه با همکاری اداره کل پست خراسان رضوی در مشهد اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، رئیس ستاد طرح اطلاع رسانی دیابت در جلسه امضای تفاهمنامه این طرح با بیان اینکه پیش بینی می شود جمعیت مبتلا به دیابت در ایران تا سال 2025 ، 3 برابر شود افزود: آمار سمی مبتلایان به دیابت در کشور دو میلیون نفر است که برخی آمار این رقم را تا 7 میلیون نیز پیش بینی می کند که بخشی از این جمعیت از بیماری خود مطلع نیستند .

دکتر محمدرضا داودآبادی گفت: این طرح به صورت پایلوت در بین 630 هزار خانوار مشهدی اجرا می شود و در صورت موفقیت به صورت کشوری اجرا خواهد .

وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی مبتلایان به دیابت – شناسایی افراد در معرض خطر و آموزش کنترل این بیماری به افراد مبتلا به دیابت و ایجاد بانک اطلاعاتی مبتلایان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد .

به گفته داودآبادی ، این طرح از 8 آذر امسال به مدت 4 ماه در مشهد اجرا خواهد شد و نتایج آن در هفته سلامت در فروردین 86 منتشر می شود.

رئیس ستاد طرح اطلاع رسانی دیابت با بیان اینکه از طریق این شهروندان به 5 سئوال امتیاز می دهند ، اظهار داشت: بر این اساس وضعیت ابتلای شهروندان به این بیماری مشخص خواهد شد.

کد مطلب 406885

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