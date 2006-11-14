طرح اطلاع رسانی دیابت خانه به خانه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، رئیس ستاد طرح اطلاع رسانی دیابت در جلسه امضای تفاهمنامه این طرح با بیان اینکه پیش بینی می شود جمعیت مبتلا به دیابت در ایران تا سال 2025 ، 3 برابر شود افزود: آمار سمی مبتلایان به دیابت در کشور دو میلیون نفر است که برخی آمار این رقم را تا 7 میلیون نیز پیش بینی می کند که بخشی از این جمعیت از بیماری خود مطلع نیستند .

دکتر محمدرضا داودآبادی گفت: این طرح به صورت پایلوت در بین 630 هزار خانوار مشهدی اجرا می شود و در صورت موفقیت به صورت کشوری اجرا خواهد .

وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی مبتلایان به دیابت – شناسایی افراد در معرض خطر و آموزش کنترل این بیماری به افراد مبتلا به دیابت و ایجاد بانک اطلاعاتی مبتلایان را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد .

به گفته داودآبادی ، این طرح از 8 آذر امسال به مدت 4 ماه در مشهد اجرا خواهد شد و نتایج آن در هفته سلامت در فروردین 86 منتشر می شود.

رئیس ستاد طرح اطلاع رسانی دیابت با بیان اینکه از طریق این شهروندان به 5 سئوال امتیاز می دهند ، اظهار داشت: بر این اساس وضعیت ابتلای شهروندان به این بیماری مشخص خواهد شد.