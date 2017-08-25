محمدرضا عیوضی پس از ۱۵ سال کنسرت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت محمدرضا عیوضی خواننده پاپ در دهه هفتاد، جمعه دهم شهریور ماه بعد از پانزده سال در مجموعه برج آزادی تهران میزبان علاقه مندان موسیقی است.

این خواننده که به تازگی جدیدترین آلبوم خود را با نام «حس خوب» روانه بازار موسیقی کرد در تازه ترین کنسرت خود که به رهبری ارکستر علیرضا شمس اسکندری برگزار می شود، قطعاتی از آلبوم جدید و تعدادی از آثار قبلی اش را اجرا می کند.

علیرضا شمس اسکندری رهبر گروه، تنظیم کننده قطعات و نوازنده گیتار آکوستیک و الکتریک، علی باغفر نوازنده درامز، یاسر ساکی مهر نوازنده کیبورد و پیانو، علیرضا میرآقا نوازنده ترومپت، کیوان آشتیان پورنوازنده گیتار الکتریک و اسپانیش، یاور قندچی نوازنده گیتار آکوستیک، علی پهلوانی نوازنده گیتار باس، علیرضا خسروی نوازنده پرکاشن، آرش جامع نوازنده ویولن، کوشا صرافی گوهر نوازنده ویولن، پاگاه عبدالله زاده نوازنده ویولا، بیتا قاسمی نوازنده ویولنسل، امین جعفرزاده، سارا همتی، نسترن قاضیانی، امید تاج دوست و آرزو فتحی همخوانان گروه ارکستر گروه «رنگین کمون» را تشکیل می دهند.