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۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

ابراز همدردی گروه «مکتب آران» با بهروز غریب پور در فراق مادر

ابراز همدردی گروه «مکتب آران» با بهروز غریب پور در فراق مادر

در پی درگذشت مادر بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینمای ایران گروه مکتب عروسکی مکتب آران در پیامی به وی تسلیت گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت مادر بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینمای ایران گروه مکتب عروسکی آران در پیامی به وی تسلیت گفتند که متن پیام بدین شرح است:

«استاد عزیز جناب آقای غریب پور در خاطرمان هست که همیشه از سنین چهار و پنج سالگی و خاطره مادر گرامیتان برایمان می گفتید، اینکه روح ناب و دستان هنرمند و دوستدار عروسک این بانوی ایران زمین شما را با خیمه شب بازی ایرانی و جهان عروسک هایی که شما به آنها هویت ملی دادید آشنا کرد، روح پاک مادر بزرگوارتان شاد و مسرور است با داشتن فرزند والامقامی همچون شما...
 
خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست. خداوند قرین رحمتشان فرماید و عمری طولانی به شما و خانواده محترم تان عنایت فرماید.

اعضای گروه تئاتر عروسکی مکتب آران»

کد مطلب 4068910

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