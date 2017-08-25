ابراز همدردی گروه «مکتب آران» با بهروز غریب پور در فراق مادر

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت مادر بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر و سینمای ایران گروه مکتب عروسکی آران در پیامی به وی تسلیت گفتند که متن پیام بدین شرح است:

«استاد عزیز جناب آقای غریب پور در خاطرمان هست که همیشه از سنین چهار و پنج سالگی و خاطره مادر گرامیتان برایمان می گفتید، اینکه روح ناب و دستان هنرمند و دوستدار عروسک این بانوی ایران زمین شما را با خیمه شب بازی ایرانی و جهان عروسک هایی که شما به آنها هویت ملی دادید آشنا کرد، روح پاک مادر بزرگوارتان شاد و مسرور است با داشتن فرزند والامقامی همچون شما...



خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست. خداوند قرین رحمتشان فرماید و عمری طولانی به شما و خانواده محترم تان عنایت فرماید.

اعضای گروه تئاتر عروسکی مکتب آران»