احداث مسجد در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد

دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه در ماه اخیر دانشگاه آزاد یکی از رتبه های برتر اقامه نماز را کسب کرده است، معاونت فرهنگی بر آن شد تا در حوزه اجرایی تا سه آینده با اعطای وام های ویژه تمامی واحدهای دانشگاهی را به مسجد تجهیز کند.

وی در ادامه افزود : تاسیس جامعه علمی و فرهنگی استادان منتخب دانشگاه، اردوی فرهنگی دانشجویان به خارج از کشور و همچنین برگزاری همایش هایی با موضوع هویت دینی و ملی از جمله مهمترین فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی است .

مظاهری در خصوص تاثیرگذاری کاهش شهریه بر فعالیت های فرهنگی دانشجویان گفت : هیئت امنایی با تیم 5 نفره تا 2 ماه آینده بررسی لازم را انجام می دهند و اظهارات خود را بیان می کنند. بعد از نتیجه نهایی در خصوص شهریه ها می توان اظهار نظر در خصوص تاثیر کاهش شهریه بر فعالیت های فرهنگی دانشجویان را تشریح کرد.