نتایج ورزشکاران ایران در ششمین روز یونیورسیاد/صعود به رده یازدهم

به گزارش خبرنگار مهر از چین تایپه، ششمین روز از بیست و نهمین دوره رقابتهای دانشجویان جهان امروز جمعه برگزار شد و ورزشکاران ایران در چهار رشته تکواندو، شمشیربازی، وزنه برداری و والیبال به میدان رفتند. با سه مدالی که در روز ششم به دست آمد، جمع مدالهای کاروان کشورمان به عدد ۱۶ رسید و به این ترتیب ایران در جدول توزیع مدال ها ابتدا به رده نهم و سپس به رده یازدهم صعود کرد.

حذف تیم شمشیربازی دختران ایران

تیم شمشیر بازی دختران دانشجو در رقابت های تیمی بیست ونهمین دوره یونیورسیاد دانشجویان در مرحله یک هشتم به مصاف حریف لهستانی خود رفت و با قبول شکست مقابل این حریف خود از دور رقابتها حذف شد. تیم شمشیر بازی دختران که با ترکیب نجمه سازنچیان،کیانا باقرزاده و پریما برزگر در این رقابت ها شرکت کرده بود نتیجه را ۴۴ به ۴۵ به لهستان واگذار کرد.

وزنه بردار سنگین وزن هم به مدال نرسید

در روز پایانی مسابقات وزنه برداری یونیورسیاد و در دسته ۱۰۵ + کیلوگرم محسن دادرس پس از وزنه برداران ارمنستان، چین تایپه و کره جنوبی چهارم شد. گور میناسیان نایب قهرمان المپیک ریو و دارنده مدال برنز ۲۰۱۵ جهان از ارمنستان قهرمان مسابقات شد و چن شین چیه دارنده دو طلا و دو نقره آسیا از چین تایپه بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و وزنه بردار کره جنوبی سوم شد.

پیروزی والیبال مقابل کانادا

تیم والیبال دانشجویان ایران در پنجمین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابتهای دانشجویان جهان امروز جمعه به مصاف کانادا رفت و با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۶ ) به پیروزی رسید. ایران پیش از این موفق شده بود تیم های قبرس، امارات، آرژانتین و سوئیس را شکست بدهد و با برد امروز خود، مقتدارانه به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کند.

تکواندو بازهم درخشید

ناهید کیانی از ساعت ۱۶ به وقت محلی در شهر تائویون، درمرحله نیمه نهایی با بوگدانوویچ از صربستان و نایب قهرمان المپیک مواجه شد. کیانی که در مراحل قبل کارهای بزرگی انجام داد و قهرمان اروپا در سال ۲۰۱۷ و همینطور المپیک ۲۰۱۶ را مغلوب کرد، در این نبرد حساس، با وجود تلاش بسیار ۲۲ بر ۱۳ مغلوب حریف شد و از راهیابی به مرحله نهایی بازماند و به مدال برنز رسید.

میرهاشم حسینی تکواندوکار وزن ۶۳- ایران در مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان در دیدار نهایی برابر لوکاس از آرژانتین قرار گرفت و با غلبه بر این حریف با نتیجه ۱۷ بر ۵ ، مدال طلا را از آن خود کرد. میرهاشم حسینی در مراحل قبل توانسته بود نمایندگان هند، کره‌جنوبی، شیلی و آذربایجان را از مقابل برداشته و به فینال برسد. همچنین سعید در فینال مسابقات تکواندوی دانشجویان جهان در وزن ۸۷- به مصاف «سئونگنام لی» از کره جنوبی رفت که این دیدار با نتیجه ۸ بر ۶ به سود رجبی به اتمام رسید تا نماینده ایران در این وزن قهرمان شود و به طلا برسد.

اسامی مدال آوران ایران در مسابقات یونیورسیاد به این شرح است:

مدال طلا: آرمین هادی پور (تکواندو)، هادی تیران ولی پور (تکواندو)، سعید رجبی (تکواندو)، میرهاشم حسینی (تکواندو)

مدال نقره: تیم کامپوند مردان، تیم شمشیربازی مردان، رامین حسنیقلی زاده (تکواندو)

مدال برنز: فاطمه حسام (پومسه)، مهدی جمالی (پومسه)، محمد فتوحی (شمشیربازی)، محمد رهبری (شمشیربازی)، تیم پومسه پسران، پومسه میکس، ملیکا میرحسینی (تکواندو) کیا قدمی (وزنه برداری)، ناهید کیانی (تکواندو)