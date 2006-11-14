تا کنون استفاده مناسبی از سال پیامبر نشده است/ بهره گیری از فرصت باقیمانده نیازمند نگاه فرهنگی مسئولین است

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نامگذاری سال پیامبر اکرم(ص) در فضای جامعه بازتابهای بسیار خوبی داشته است به این دلیل که مردم از این نامگذاری استقبال کرده و منتظر طرحهای ارائه شده بودند که متأسفانه آنگونه که در خور اسم اعظم پیامبر(ص) باشد، اقدامات مناسبی در نهادهای فرهنگی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی از ظرفیتهای بالایی برخوردار هستند، یادآور شد: در سال پیامبر اکرم این نکته را باید مد نظر قرار داد که هر میزان در این سال اقدامات مطلوب انجام دهیم، باز هم اقدامی در شأن مقام رسول اسلام نکرده ایم، چرا که پیامبر اکرم(ص) تنها بنده شایسته نزد خداوند هستند که تکمیل کننده پیام پیامبران پیشین بوده اند بنابراین اقدامات انجام شده در سال منسوب به نام رسول بسیار مهم است، در حالی که با گذشت بیش از نیمی از سال هنوز اقدامی در این زمینه مشاهده نکرده ایم.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر وظیفه نهادهای فرهنگساز در جامعه، تصریح کرد: سازمانهایی از قبیل سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر بخش های فرهنگ ساز در کشور با اهداف مورد نظر در اسلام اندک نیستند که در کنار وظیفه خطیر تبلیغ دین اسلام، می توانند بسیار کارگشا و اثربخش در بحث های فرهنگی، امنیتی و مذهبی مؤثر عمل کنند.

حجت الاسلام موسوی هوایی با اشاره به نیازهای فرهنگی جامعه، اظهار داشت: ایجاد فضای فرهنگی و شکل گیری افکار عمومی در جهت مسائل فرهنگی دین اسلام و آموزه های نبوی از اهداف مسئولین فرهنگی است که متأسفانه ضعف عمده نیز در همین بخش بوده است، نتیجه امر اینکه نهادهای فرهنگی و مدیران فرهنگی می بایست فرهنگی عمل کرده و افکار جامعه را نیز به این سمت هدایت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اقدامات مطلوب در فرصت باقی مانده از سال پیامبر، گفت: ارائه و اجرای طرحها و برنامه های پیش بینی شده که تاکنون در حد شعار و سخن بوده است توسط نهادهای فرهنگی با همکاری نهاد صدا و سیما الزامی است، اگر چنانچه هر یک از مسئولین فرهنگی یک اقدام در راستای ارائه طرحهای مطلوب در سال پیامبر(ص) داشته باشند، بسیاری از مسائل فرهنگی رفع خواهد شد .