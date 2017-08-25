به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بحرانی در خطبه های نماز جمعه بندر دیر با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: کارگزاران نظام خدمت به مردم را به عنوان یک فرصت و افتخار برای خوب بدانند.

وی عنوان کرد: رإی آوردن حداکثری وزیران پیشنهادی دولت در مجلس بهترین فرصت برای تعامل سازنده این دو نهاد و قدم گذاشتن در مسیر حل مشکلات مردم با استفاده از روحیه انقلابی است.

امام جمعه موقت بندر دیر درباره روزکارمند گفت: تشویق کارمندان خدمت‌گزار به مردم و برخورد با کارمندانی که رفتار بدی با مردم دارند و چهره ادارات را مخدوش می کنند باید در دستور کار رؤسای ادارات قرار گیرد.

وی ابراز داشت: در ایام دهه امامت و ولایت باید شهر ها و روستاها و مساجد رنگ و بوی غدیر بگیر و جشن های باشکوهی برای تببین جایگاه غدیر در اسلام برگزار شود.

خطیب جمعه دیر افزود: شوراهای اسلامی فارغ از مسائل سیاسی و جناح بازی کلید شهرداری‌ها را به افرادی متعتد و متخصص و ولایی بدهند.