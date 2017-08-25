به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی از تعیین تکلیف همه تعاونیهای مسکن مهر تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: حوادث ناشی از کار در سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی، با اشاره به رشد تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دولت یازدهم اظهارکرد: از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ با افزایش تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی مواجه بودیم به نحوی که در بحث انجمنهای صنفی نزدیک صد درصد رشد، شوراهای اسلامی کار ۲۸ درصد رشد و تشکلهای کارفرمایی ۱۲ درصد رشد داشتیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افزود: این امر نشان میدهد که دولت تدبیر و امید در این چهار سال در خصوص افزایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی و زمینه حضور این تشکلها در مراجع تصمیمگیری توجه قابل ملاحظهای داشته که در دهه گذشته بی سابقه بوده است.
شاکرمی با تاکید بر تعیین تکلیف همه تعاونیهای مسکن مهر تا قبل از پایان سال ۱۳۹۶، گفت: در حال حاضر ساخت و ساز مسکن مهر در برخی شهرستانها به اتمام رسیده و امیدواریم تا قبل از پایان امسال پرونده همه تعاونیهای مسکن مهر بسته شود.
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