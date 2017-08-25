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۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

وزارت بهداشت عربستان ابتلای حجاج به وبا را تکذیب کرد

وزارت بهداشت عربستان ابتلای حجاج به وبا را تکذیب کرد

وزارت بهداشت عربستان سعودی با صدور بیانیه ای اخبار منتشر شده در خصوص ابتلای شماری از حجاج بیت الله الحرام به بیماری وبا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت عربستان با صدور بیانیه ای در خصوص گزارش های منتشر شده درباره ابتلای بعضی از حجاج به بیماری وبا توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص ابتلای حجاج به بیماری وبا تأکید کرد: پس از بررسی های انجام شده در خصوص ابتلای حجاج به وبا مشخص شد که این شایعه صحت ندارد.

این وزارتخانه افزود: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تلاش می کنیم مانع از شیوع وبا میان حجاج شویم.

گفتنی است، پیش از این برخی رسانه ها اعلام کرده بودند که ۵۰ تن از حجاج در منطقه «بطحاء القریش» به وبا مبتلا شده اند.

کد مطلب 4068978

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