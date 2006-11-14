کل گردش مالی و پولی وزارت ارتباطات از ایران خودرو کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش بانکداری الکترونیک با بیان این که فناوری اطلاعات رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربردارد، تصریح کرد: توسعه صنایع نوین بدون استفاده از فناوری اطلاعات کارساده ای نیست.

محمد سلیمانی با تاکید بر این که عمق دادن به آموزش و گسترش آن در سطح جامعه با فن آوری اطلاعات امکان‌پذیر می شود، تصریح کرد: بانکداری الکترونیک از مقوله هایی است که برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند آن هستیم.

وی میزان فیبر نوری ایجاد شده در کشور را 73 هزار کیلومترعنوان کرد و افزود: 700 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش صورت گرفته اما برای دسترسی افراد به این سیستم بازهم با مشکلاتی روبرو هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که طی چند ماه گذشته ترافیک سنجی را انجام داده ایم، اظهارداشت : عمده ترافیک در بخش های خبری است در صورتی که سرمایه گذاری ها نباید فقط در این بخش صورت بگیرد و این سرمایه گذاری ها باید منجر به بنیان فرهنگی و آموزشی شود.

وی با تاکید برکنار گذاشتن بخشی نگری در بخش های مختلف کشور، گفت : در کشورهای جهان سوم رشد هربخش به قیمت تضعیف سایر بخش ها تمام می شود در صورتی که بخش های مختلف کشور باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

سلیمانی بر این که باید به بخش مخابرات به عنوان یک منبع درآمد زا نگریسته شود، تاکید کرد و افزود: اگر بانکداری الکترونیک در کشور کل بگیرد یکی از منتفعان آن مخابرات است .

وی سرمایه گذاری درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شدت سودآور دانست و تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات ، تلفن و تلفن همراه پس از گذشت یک سال بازگشت سرمایه دارد و در برخی موارد پس ازگذشت سه سال و بعد از آن به سودآوری کامل می رسد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کل گردش مالی و پولی این وزارت از ایران خودرو کمتر است. به عبارت دیگر، از نظر گردش مالی و پولی از ایران خودرو کوچکتر هستیم.

وی با بیان این که نزدیک به 120 هزار نفر به صورت مستقیم از این وزارتخانه ارتزاق می کنند، افزود: این وزارت خانه از نظر بهره وری، درآمد زایی و اقتصادی بودن بعد از نفت قرارداد.

سلیمانی برآورد شتاب در اینترنت را 7 میلیون در سال گذشته و 12 میلیون در سال جاری عنوان کرد. وی با بیان این که در 17 استان کشور تلفن ثابت به صورت روز واگذار می شود، افزود: تا پایان سال حدود 8 استان دیگر نیز به این تعداد افزوده می شوند.

وی گفت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دو درصد درآمد تمام شرکت های خود را صرف تحقیقات می کند که رقم بسیار بالایی است.

وی یکی از مشکلات مخابرات را عدم وصول این درآمدها عنوان کرد و گفت : اگر این لاوصولی ها را که رقم بسیار بالایی است، دریافت نماییم انجام بسیاری از پروژه های این وزارت خانه از نظر زمانی 10 درصد کاهش خواهد یافت.