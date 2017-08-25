به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی و وزن کشی چهار وزن دوم رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان شامگاه امروز جمعه در پاریس برگزار شد و ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۳۱ نفر به روی باسکول رفته اند، میثم نصیری در دور نخست به مصاف ابراهیم از قطر می رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان آلان گوگایف دارنده مدال نقره جهان از روسیه و لی از کره جنوبی روبرو خواهد شد

در وزن ۷۰ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور اول با ایلمان مختاراف از فرانسه کشتی می گیرد و در صورت گذر از این کشتی گیر در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان مویزه از رومانی و جان از نیجریه می رود. در این وزن ۲۷ نفر حضور دارند

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۳۱ نفر حضور دارند پیمان یاراحمدی در دور اول با واسیلی میخایلوف از اوکراین مبارزه می کند و در صورت شکست وی در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان آیلیخیاتی از چین و علی شعبان اف از بلاروس می رود

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیر محمدی در دور اول با الکساندر هوشتین از بلاروس پیکار می کند و در صورت غلبه بر وی در دور دوم به مصاف ماگومد ابراگیم اف دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان آسیا از ازبکستان می رود.

رقابت های اوزان فوق از ساعت ۱۲:۳۰ (به وقت ایران) فردا شنبه برگزار می شود.