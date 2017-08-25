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۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۳۷

با برگزاری مجمع عمومی نظام پزشکی؛

۲۵ عضو جدید شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند

۲۵ عضو جدید شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند

اعضای جدید شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مجمع عمومی نظام پزشکی، بیست و پنج عضو اصلی شورای عالی نظام پزشکی در دوره هفتم، انتخاب شدند

بر اساس قانون، ۱۳ نفر از اعضای شورا از گروه پزشکان، سه نفر از دندانپزشکان، سه نفر از داروسازان، دو نفر گروه آزمایشگاهی، دو نفر گروه پروانه دار و دو نفر از گروه مامایی، ۲۵ عضو اصلی شورای عالی نظام پزشکی را تشکیل می دهند.

گروه پزشکان

۱. محمرضا ظفرقندی ۱۵۳
۲. مصطفی معین ۱۳۷
۳.عزت‌اله گل‌علیزاده ۱۳۱
۴. علیرضا اسپید ۱۲۸
۵. حسین قشلاقی ۱۱۹
۶. سید تقی نوربخش ۱۱۵
۷. حمیرا وفایی ۹۹
۸. فرزاد فرقان ۹۸
۹. عبدالرضا عزیزی ۹۸
۱۰. محسن مصلحی ۹۱
۱۱. علی بیرجندی نژاد ۹۰
۱۲. عباس علی جوادی ۸۹
۱۳. انوش برزیگر ۸۴

گروه دندانپزشکان
۱. بهنام عباسیان ۱۲۳
۲. عباس علی خادمی ۱۰۹
۳. کوروش افشین پور ۱۰۶

گروه داروسازان
۱. یداله سهرابی ۱۲۹
۲. محمود فاضل ۹۲
۳. منصور ارزومند ۷۹

گروه آزمایشگاهی
۱. سیدعلی‌اکبر سیدمهدی ۱۵۶
۲. محمدرضا امینی فر ۱۴۴

گروه مامایی
۱. فرحناز سعادت ۱۳۳
۱. ناهید خداکرمی ۱۳۰

گروه پروانه‌دار
۱. اشکان آذرکیش ۱۰۴
۲. جواد ملایی ۸۴

کد مطلب 4069055
حبیب احسنی پور

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