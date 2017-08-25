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۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۱۱

بوگدانوف با سفیر مصر در روسیه دیدار کرد

بوگدانوف با سفیر مصر در روسیه دیدار کرد

معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با سفیر مصر در روسیه در خصوص مسائل خاورمیانه و چالش های مرتبط با کشورهای این منطقه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی، با «محمد البدری» سفیر مصر در روسیه دیدار کردند.

این دو دیپلمات در این دیدار درخصوص مسائل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تاکید بر بهبود اوضاع سوریه، لیبی، بحث و تبادل نظر کردند.

 اوضاع قطر و همچنین مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز در این دیدار مورد  بحث قرار گرفت.

بوگدانوف و البدری در مورد مسائل دوجانبه قاهره و مسکو نیز، گفتگو کردند. 

کد مطلب 4069061

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