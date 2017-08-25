بوگدانوف با سفیر مصر در روسیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی، با «محمد البدری» سفیر مصر در روسیه دیدار کردند.

این دو دیپلمات در این دیدار درخصوص مسائل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با تاکید بر بهبود اوضاع سوریه، لیبی، بحث و تبادل نظر کردند.

اوضاع قطر و همچنین مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی نیز در این دیدار مورد بحث قرار گرفت.

بوگدانوف و البدری در مورد مسائل دوجانبه قاهره و مسکو نیز، گفتگو کردند.